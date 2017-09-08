Об этом информирует официальный сайт челябинской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года и носит односторонний характер.



В Континентальной хоккейной лиге Кручинин провёл в общей сложности 218 матчей, в которых набрал 78 (30+48) очков. За челябинскую команду российский хоккеист выступает с сезона-2014/15. В сезоне-2016/17 форвард набрал 28 (11+17) очков в 51 матче.