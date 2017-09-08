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8 сентября 2017, 16:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кручинин подписал новый контракт с «Трактором» — односторонний на 2 года

Нападающий Алексей Кручинин подписал новый контракт с челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги «Трактор».

Об этом информирует официальный сайт челябинской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года и носит односторонний характер.

В Континентальной хоккейной лиге Кручинин провёл в общей сложности 218 матчей, в которых набрал 78 (30+48) очков. За челябинскую команду российский хоккеист выступает с сезона-2014/15. В сезоне-2016/17 форвард набрал 28 (11+17) очков в 51 матче.

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