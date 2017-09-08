«Тут произошла довольно интересная ситуация — главный тренер рижан взял просмотр на предмет одного нарушения, а шайба не засчитана по другой причине. Арбитры, посоветовавшись со специалистом в видеокомнате, приняли правильное решение, что блокировки вратаря не было.



Кришьянис Редлихс толкал Павла Красковского на голкипера. Однако шайба была отменена из-за игры рукой. И вот здесь стоит признать, что специалист в видеокомнате ошибся — Красковский рукой не играл», — дал комментарий Горский.

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