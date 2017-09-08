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8 сентября 2017, 13:57 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Горди Дуайер: Мы продолжаем прибавлять и совершенствоваться

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал про атмосферу в команде накануне матча с «Торпедо».

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> рассказал про атмосферу в команде накануне матча с <span class=error>Торпедо</span>. Увеличить
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Почувствовали облегчение после первой победы?

Конечно, все были счастливы выиграть у «Сочи». Ради этого хоккеисты тренируются, ради этого выходят на лед. Очень часто на старте сезона команда была близка к успеху, однако не хватало совсем чуть-чуть. Мы почти всегда играли хорошо, а в этот раз — достаточно хорошо, чтобы взять три очка. Парни наконец нашли дорогу к победе. Еще лучше сработали во многих компонентах: удачно действовали в атаке, создали много моментов, исполняли броски, которые достигали цели, контролировали ход встречи… Мы продолжаем прибавлять и совершенствоваться. Стремимся, чтобы каждый показывал свою лучшую игру и вносил вклад в общее дело.

Уже знаете, кто займет место Клинкхаммера в первом звене в матче против «Торпедо»?

Наши тройки периодически меняются, продолжаем искать нужные сочетания. Да, в Сочи первое звено показало очень хорошую игру. Теперь надо подумать, кто подойдет на место Роба. Посмотрим, кто будет выглядеть лучше на этой позиции, и примем решение ближе к матчу.

К «Динамо» присоединился Джек Скилле. Что скажете об этом нападающем?

Джек — большой силовой форвард. Физически крепкий, с отличным катанием и отличным броском. Мы чувствуем, что этот парень серьезно поможет команде в атаке. К тому же у Скилле богатый НХЛовский опыт, и он приехал сюда в расцвете сил. Рады, что заполучили такого исполнителя, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».

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