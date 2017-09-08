Горди Дуайер: Мы продолжаем прибавлять и совершенствоваться
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал про атмосферу в команде накануне матча с «Торпедо».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Почувствовали облегчение после первой победы?
Конечно, все были счастливы выиграть у «Сочи». Ради этого хоккеисты тренируются, ради этого выходят на лед. Очень часто на старте сезона команда была близка к успеху, однако не хватало совсем
Уже знаете, кто займет место Клинкхаммера в первом звене в матче против «Торпедо»?
Наши тройки периодически меняются, продолжаем искать нужные сочетания. Да, в Сочи первое звено показало очень хорошую игру. Теперь надо подумать, кто подойдет на место Роба. Посмотрим, кто будет выглядеть лучше на этой позиции, и примем решение ближе к матчу.
К «Динамо» присоединился Джек Скилле. Что скажете об этом нападающем?
Джек — большой силовой форвард. Физически крепкий, с отличным катанием и отличным броском. Мы чувствуем, что этот парень серьезно поможет команде в атаке. К тому же у Скилле богатый НХЛовский опыт, и он приехал сюда в расцвете сил. Рады, что заполучили такого исполнителя, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».
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