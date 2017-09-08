О последнем шансе «Динамо» в матче с «Барысом»

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Prosports.kz, отследил о чем говорят латвийские и российские СМИ перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Барысом».

Латвийский спортивный сайт sportacentrs.com считает, что матч с «Барысом» является для «Динамо» последним шансом набрать очки в первой домашней серии сезона. Рижское «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, пока не может выиграть дома. Сегодня вечером соперником «Динамо» будет «Барыс». Казахстанская команда идет в числе лидеров Восточной конференции, констатирует издание.

Рижское «Динамо» завоевало пять очков в первой выездной серии сезона, которая составила четыре игры. За двумя поражениями последовали две победы, и первая была добыта 26 августа в Астане в матче против «Барыса». В значительной степени результат был предопределен в стартовые 15 минут, когда рижане забили три гола. В конце концов, динамовцы обыграли «Барыс» со счетом 5:3, отмечает латвийский портал.

В составе «Динамо» самым успешным в матче с «Барысом» был Микс Индрашис, который забросил две шайбы в ворота соперника и сделал результативную передачу. Двумя очками отметился американец Дэнни Кристо (1+1) и канадец Брэндон Макмиллан, оформивший два ассиста, который не сможет сегодня помочь и вернется в строй перед выездным туром. Между тем, Джастин Питерс отбил в Астане 31 из 34-х бросков, но его выступление в домашней серии не было убедительным, подчеркивает sportacentrs.

Рижское «Динамо» пока неудачно выступает на своем льду, потерпев четыре поражения подряд. Кроме того, во всех играх заброшено четыре шайбы. В матчах против «Спартака», московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» до заключительного периода рижане не могли отличиться.

Между тем, «Барыс» выиграл три матча из четырех после поражения от рижан. Команда Корешкова уступила лишь магнитогорскому «Металлургу» в серии буллитов. Казахстанская команда, набрав 13 очков, занимает третье место в Восточной конференции.

Во вторник «Барысу» удалось обыграть уфимский «Салават Юлаев» — 5:3. Три гола на счету Найджела Доуса, который достиг нового рекорда Континентальной хоккейной лиги, оформив восьмой хет-трик в карьере. Следует отметить, что в последнюю минуту канадец забросил две шайбы.

Дуэль с рижским «Динамо» была единственной, в которой Доус остался без гола. С 11 (8+3) очками он является самым успешным игроком в лиге, в то время как канадский защитник Даррен Диц набрал восемь очков. Для 24-летнего Дица это первый сезон за пределами Северной Америки.

В конце автор материала задался вопросом. «Неужели “Динамо” в Риге не сможет завершить домашнюю серию игр на позитивной ноте?».

Сайт Континентальной хоккейной лиги, в своем превью к матчам пятницы выразил мнение о том, что главному тренеру рижан Сандису Озолиньшу, нужно прервать череду поражений.

Болельщики рижского «Динамо» вряд ли могут быть довольны последними результатами любимцев: в четырех минувших играх команда не сумела заработать ни одного очка, хотя выступала дома. В прошлой встрече динамовцы уступили грозному СКА (1:3), пусть и сумели навязать действующему чемпиону борьбу. Молодой тренер Сандис Озолиньш возложил вину на частые удаления своих хоккеистов: «Старались не дать СКА много времени для создания моментов, прессинговали их по всему полю. Частично получилось, но количество удалений помешало нам выполнять свою задачу. Сложно комментировать каждое удаление, но 18 штрафных минут — это много», — цитирует специалиста khl.ru.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 3, 8.09.2017, 19:30 -:- Динамо Р Барыс

Чуть сбавил ход лидер рижан нападающий Микс Индрашис, не набравший результативных баллов в последних двух встречах. Тем не менее, он с отрывом остается лучшим бомбардиром клуба — 8 (5+3) очков.

«Барыс» после прошлой игры может получить необыкновенный прилив мотивации — победа в матче с «Салаватом Юлаевым» получилась яркой, как вспышка на солнце. На последней минуте встречи астанинцы, уступавшие в счете, трижды поразили ворота уфимцев, напоминает сайт КХЛ. Главный тренер клуба Евгений Корешков прокомментировал победу, не забыв про юбилеи: «Сегодня был самый фантастический матч за последние годы. Труд и терпение, характер и желание победить всегда вознаграждаются. У нас сплошь юбилеи: у Пушкарева 300 матчей, у Савченко 400 матчей в КХЛ. Наш молодой вратарь вообще первую игру в карьере проводил», — подчеркнул Корешков.

Отмечается, что в игре с «Салаватом Юлаевым» главной звездой стал форвард Найджел Доус, оформивший хет-трик. Для канадца матч стал уже девятым в КХЛ, когда он сумел отметиться тремя и более шайбами, став рекордсменом лиги по данному показателю.

В сезоне 2016/2017 команды проиграли друг другу в гостях, «Динамо» победило со счетом 5:3, «Барыс» выиграл со счетом 3:2, говорится в заключении на сайте лиги.

Популярный портал AllHockey.Ru также не обошел вниманием предстоящую дуэль в столице Латвии. Источник подчеркивает, что «Барыс» набрал неплохой ход и превосходит «Динамо» по статистическим показателям, но при этом как отмечает портал, рижане в этом сезоне уже выигрывали в Астане, а с учетом их неутешительной серии из четырех домашних поражений, команда Сандис Озолиньша должна исправлять положение.

Фаворит вроде бы очевиден — «Барыс». И состав более классный, и в очных матчах «барсы» набрали в 2 раза больше очков — 36 против 18. Да и в прошлом сезоне обе победы в активе астанинской команды. К тому же команда из Астаны из шести матчей лишь раз обошлась без очков и выиграла четыре раза. Значит, «барсы» на ходу.

Вот только «Барыс» обновился во всех линиях и компонентах. И уже успел проиграть «Динамо» на родной земле в этом сезоне — 3:5. Команда Озолиньша изменилась в лучшую сторону — даст бой более мастеровитому противнику. Тем более пора завязывать с поражениями — четыре подряд. А в восьми матчах — и вовсе шесть.

Аналитики AllHockey.Ru выделили несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

— Сможет ли «Барыс» сыграть надежнее в обороне?

— А как подчеркнут превосходство в мастерстве? Продолжит ли забивать Доус? Пять голов в двух матчах — очень круто.

— Удастся ли «Динамо» втянуть соперника в вязкий хоккей?

Прогноз коллег выглядит оптимистичным для клуба из Астаны. «Барыс» более мастеровитый. Потому и победит. Но — в «двухочковом» режиме.

Матч «Динамо» — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Астаны.

Фото: ХК «Барыс».

Источник: Prosports.kz.