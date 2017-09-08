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8 сентября 2017, 11:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Десять хоккеистов «Витязя» не сыграют в матче с «Салаватом» из-за отравления

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Десять хоккеистов подмосковного «Витязя» не смогут принять участие в матче КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева» из-за недомогания, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Десять хоккеистов подмосковного Витязя не смогут принять участие в матче <span class=error>КХЛ</span> против уфимского <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> <nobr>из-за </nobr>недомогания сообщил агентству Р-Спорт источник близкий к ситуации. Увеличить
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«Витязь» в пятницу проведет в Подольске матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата». Во вторник в домашнем матче против новосибирской «Сибири» (поражение «Витязя» — 1:2) дебютный матч в КХЛ провел голкипер Антон Тодыков, вратари Игорь Сапрыкин и Михаил Бирюков не смогли принять участие в игре из-за недомогания.

«Десять игроков основного состава “Витязя” в пятницу не смогут принять участие в матче против “Салават Юлаева” из-за отравления. Опасности отмены проведения встречи нет», — сообщил собеседник агентства.

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