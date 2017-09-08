Десять хоккеистов «Витязя» не сыграют в матче с «Салаватом» из-за отравления

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«Витязь» в пятницу проведет в Подольске матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата». Во вторник в домашнем матче против новосибирской «Сибири» (поражение «Витязя» — 1:2) дебютный матч в КХЛ провел голкипер Антон Тодыков, вратари Игорь Сапрыкин и Михаил Бирюков не смогли принять участие в игре из-за недомогания.