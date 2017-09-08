«Барыс» прилетел в столицу Латвии в четверг. Сегодня команда провела утреннюю тренировку, а с играющим составом в занятиях принял участие защитник Александр Липин. На данный момент «Барыс» занимает третье место в конференции, набрав 13 очков в 6 играх. В предыдущей встрече «Барыс» обыграл в Уфе «Салават Юлаев» — 5:3.

Благодаря этому результату капитан «Барыса» Найджел Доус вышел на первое место в Лиге по набранным очкам и заброшенным шайбам, а также стал рекордсменом КХЛ по хет-трикам. В списке травмированных у «Барыса» форвард Роман Старченко.

Рижское «Динамо» продолжает домашнюю серию, в ходе которой уже провело четыре матча. Матчи со «Спартаком», «Динамо М», «Локомотивом» и «СКА» команда Сандиса Озолиньша проиграла. На данный момент «Динамо» располагается на 12-й позиции в таблице Запада. В заключительной домашней встрече «Динамо» не справилось с действующим обладателем Кубка Гагарина — 1:3. В списке травмированных у хозяев льда сразу три игрока — Гунтис Галвиньш, Колтон Гиллис и Микелис Редлихс.

Комментарий главного тренера «Барыса» Евгения Геннадьевича Корешкова:

— Сегодня в матче примет участие защитник Александр Липин, который восстановился от повреждения. В целом, больших изменений в составе мы делать не планируем.

В домашней игре с «Динамо» мы неудачно сыграли, постараемся сегодня взять реванш. Но повторюсь, для нас не имеет значения история встреч или другие факторы — мы одинаково ответственно готовимся к каждой игре? — сказал Корешков.

Последние 5 матчей команд:

26.08.2017 «Барыс» — «Динамо» Рига — 3:5

05.02.2017 «Барыс» — «Динамо» Рига — 1:0

26.01.2017 «Динамо» Рига — «Барыс» — 2:3

05.02.2016 «Динамо» Рига — «Барыс» — 2:3

10.11.2015 «Барыс» — «Динамо» Рига — 5:1.

Начало встречи в 22:30 по времени Астаны. В прямом эфире матч «Динамо» Рига — «Барыс» покажет телеканал «Qazsport».