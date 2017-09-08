Почему слова Лукашенко убивают минское «Динамо»

Чем хорош нынешний главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, так это умением слушать и делать выводы. Вчера его организация объявила о том, что лайнсмен, допустивший грубую ошибку в матче «Северсталь» — «Динамо» (Минск), наказан. Напомню, в чем было дело. Роб Клинкхаммер, немного поконфликтовал с Даниилом Вовченко, оба ударили друг друга клюшками, но легионер минского «Динамо» (как у нас быстро все меняется — он уже в «Ак Барсе») получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры, а Вовченко вообще не пострадал. На плохом по качеству видео не было видно никакого «колющего удара», а лишь заметно, что виноваты оба. Да и главные судьи ничего не заметили, понадеявшись на помощника. Тот просто неправильно оценил эпизод. Но это вообще неважно. Сообщение о наказании успокоило игроков и тренеров. А до сезона о таких событиях вообще не хотели говорить, да еще и грозились наказывать участников турнира за любую критику арбитров. Насколько я понимаю, ни одного штрафа не выписано (да и все стараются не поднимать тему судейства), но рано или поздно начался скандал, так как ошибок достаточно, а всем оставалось только нервничать из-за этого. Одним сообщением про наказание главный арбитр разрядил обстановку. И не случилось ничего страшного. Наоборот, многие успокоились.

ТРУНЕВ — В «СПАРТАКЕ»

«Спартак» сделал два изменения в составе. Во-первых, в список отказов внесен Сергей Шмелев и в течение сегодняшнего дня его может забрать какой-нибудь клуб. Не факт, что возьмут, учитывая, что у Шмелев уже второй неудачный сезон. Я очень надеюсь, что это отрезвит его в хорошем смысле, заставит работать и после такого он снова выйдет на свой уровень. А Шмелев, по общему мнению, был гораздо талантливей Никиты Сошникова в «Атланте"-2013. Но у Сошникова характер, умение терпеть и желание биться, а Шмелев при трудностях почему-то опускает руки. Так в хоккее делать нельзя. На самом деле, Шмелев в лучшей форме — это кандидат в сборную страны. У него есть техника, мышление, умение забить. Но нет никакой воли. Список отказов — это холодный душ. Но если он и после этого не воспрянет, то можно с ним расставаться. Во-вторых, красно-белые подписали контракт с Максимом Труневым. Этот форвард стал не нужен «Северстали», так как, по мнению тренеров, не пробивался в первые два звена. Решение это спорное. Да, у череповецкого клуба есть первая тройка, но со второй уже проблемы. Не думаю, что Трунев слабее Матея Странски (он пока не играет) или Максима Рыбина (он уже в третьем звене), но так решили в клубе.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО СВЕРХУ

Ясно, что у минского «Динамо» будут непростые времена не только потому, что они потеряли сильного форварда, сменили тренерский штаб и вообще запутались в своих делах. Сильно мешает и вмешательство президента страны Александра Лукашенко. Раньше глава государства высказывался о хоккее раз в год после чемпионата мира, а потом на сезон забывал о клубе. Сейчас же уже комментирует результат матча с «Сочи», да и вообще стал ежедневно высказываться о хоккее. Руководство клуба, понятно, боится потерять работу (или свободу) и старается угодить своими решениями, но получается только хуже. Они же и Крейга Вудкрофта уволили, а также разогнали прошлый состав, стараясь выполнить даже не прямые указы президента, а лишь намеки. Так, конечно, ничего не получится. Либо надо не обращать внимание на все эти слова, но в маленьком государстве такое невозможно, либо вообще закрыть лавочку и не позориться в КХЛ. Но если стоять на улице и ловить носом, куда подует ветер, то клубу это вообще никак не поможет, а сделает лишь хуже.

ТРАВМА ПОДВЕЛА СЛЕПЫШЕВА