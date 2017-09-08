Почему слова Лукашенко убивают минское «Динамо»
Обзор дня Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
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Чем хорош нынешний главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, так это умением слушать и делать выводы. Вчера его организация объявила о том, что лайнсмен, допустивший грубую ошибку в матче «Северсталь» — «Динамо» (Минск), наказан. Напомню, в чем было дело. Роб Клинкхаммер, немного поконфликтовал с Даниилом Вовченко, оба ударили друг друга клюшками, но легионер минского «Динамо» (как у нас быстро все меняется — он уже в «Ак Барсе») получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры, а Вовченко вообще не пострадал. На плохом по качеству видео не было видно никакого «колющего удара», а лишь заметно, что виноваты оба. Да и главные судьи ничего не заметили, понадеявшись на помощника. Тот просто неправильно оценил эпизод. Но это вообще неважно. Сообщение о наказании успокоило игроков и тренеров. А до сезона о таких событиях вообще не хотели говорить, да еще и грозились наказывать участников турнира за любую критику арбитров. Насколько я понимаю, ни одного штрафа не выписано (да и все стараются не поднимать тему судейства), но рано или поздно начался скандал, так как ошибок достаточно, а всем оставалось только нервничать
ТРУНЕВ — В «СПАРТАКЕ»
«Спартак» сделал два изменения в составе.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО СВЕРХУ
Ясно, что у минского «Динамо» будут непростые времена не только потому, что они потеряли сильного форварда, сменили тренерский штаб и вообще запутались в своих делах. Сильно мешает и вмешательство президента страны Александра Лукашенко. Раньше глава государства высказывался о хоккее раз в год после чемпионата мира, а потом на сезон забывал о клубе. Сейчас же уже комментирует результат матча с «Сочи», да и вообще стал ежедневно высказываться о хоккее. Руководство клуба, понятно, боится потерять работу (или свободу) и старается угодить своими решениями, но получается только хуже. Они же и Крейга Вудкрофта уволили, а также разогнали прошлый состав, стараясь выполнить даже не прямые указы президента, а лишь намеки. Так, конечно, ничего не получится. Либо надо не обращать внимание на все эти слова, но в маленьком государстве такое невозможно, либо вообще закрыть лавочку и не позориться в КХЛ. Но если стоять на улице и ловить носом, куда подует ветер, то клубу это вообще никак не поможет, а сделает лишь хуже.
ТРАВМА ПОДВЕЛА СЛЕПЫШЕВА
Нападающий Антон Слепышев пропустит не только тренировочный лагерь «Эдмонтона», но и первые матчи регулярного чемпионата. Это очень плохая новость, учитывая, что этой осенью Антон мог стать не просто игроком основного состава, но тем, на кого бы в клубе серьезно рассчитывали. Слепышев местами очень прилично выглядел в прошлом сезоне, а сейчас, когда клуб практически израсходовал зарплатный фонд на двух хоккеистов, у него было бы не так много конкурентов за твердую позицию в третьем звене. Но эта травма может откинуть его назад. Тренировочный лагерь «Ойлерз» будет одним из самых интересных, так как предстоит жаркая битва за место в составе. Все прекрасно понимают ситуацию: попасть в состав потом будет очень тяжело, при этом шансы есть у всех, особенно если ты недорогой игрок. У Слепышева контракт новичка, а на следующий год он становится ограниченно свободным агентом, да еще и без серьезной репутации. Травма
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