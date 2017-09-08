Лукашенко: Хоккеисты разъедутся? Кому этот хлам нужен

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Большой сюжет о высоком собрании показали в программе «Панорама» на «Беларусь 1».

— Мне говоря — ай, мало платим хоккеистам, ай, все разъедутся! Слушайте, кому этот хлам нужен?

Они в чемпионате Беларуси выступают, а Асташевич приходит (первый вице-президент НОК — прим. «ПБ»), руки дрожат — Александр Григорьевич, они разъедутся. Ну, пусть едут…

Уже Шапиро (глава ФХРБ — прим. «ПБ») понял, что они никому не нужны. Нужно обращать внимание на тех, кто уедет и даст там результат. И мы готовы таких поддерживать и поддержим. И деньги будем платить немалые.