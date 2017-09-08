Лукашенко: Хоккеисты разъедутся? Кому этот хлам нужен
Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОКа назвал игроков чемпионата Беларуси по хоккею «хламом, который никому не нужен».
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Большой сюжет о высоком собрании показали в программе «Панорама» на «Беларусь 1».
— Мне говоря — ай, мало платим хоккеистам, ай, все разъедутся! Слушайте, кому этот хлам нужен?
Они в чемпионате Беларуси выступают, а Асташевич приходит (первый
Уже Шапиро (глава ФХРБ — прим. «ПБ») понял, что они никому не нужны. Нужно обращать внимание на тех, кто уедет и даст там результат. И мы готовы таких поддерживать и поддержим. И деньги будем платить немалые.
А то, что они показывают в чемпионате Беларуси, так они и получают. На сколько работают, столько мы им платим. Даже лишнее платим. А то некоторые тренеры экстралиги по 19 тысяч долларов в месяц получали. 19 тысяч! Если бы
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