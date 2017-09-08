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8 сентября 2017, 1:38 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Лукашенко: Хоккеисты разъедутся? Кому этот хлам нужен

Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОКа назвал игроков чемпионата Беларуси по хоккею «хламом, который никому не нужен».

Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОКа назвал игроков чемпионата Беларуси по хоккею хламом который никому не нужен. Увеличить
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Большой сюжет о высоком собрании показали в программе «Панорама» на «Беларусь 1».

— Мне говоря — ай, мало платим хоккеистам, ай, все разъедутся! Слушайте, кому этот хлам нужен?

Они в чемпионате Беларуси выступают, а Асташевич приходит (первый вице-президент НОК — прим. «ПБ»), руки дрожат — Александр Григорьевич, они разъедутся. Ну, пусть едут…

Уже Шапиро (глава ФХРБ — прим. «ПБ») понял, что они никому не нужны. Нужно обращать внимание на тех, кто уедет и даст там результат. И мы готовы таких поддерживать и поддержим. И деньги будем платить немалые.

А то, что они показывают в чемпионате Беларуси, так они и получают. На сколько работают, столько мы им платим. Даже лишнее платим. А то некоторые тренеры экстралиги по 19 тысяч долларов в месяц получали. 19 тысяч! Если бы премьер-министр Кобяков услышал это в прошлом году, он пришел бы ко мне и отказался бы работать за свою зарплату премьер-министра. Ну, правильно — 19 тысяч долларов он зарабатывал за год.

Динамо Мн
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