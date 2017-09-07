Беспощадная карусель. В запасе ЦСКА оказался даже Капризов

Десятый сезон КХЛ за две с половиной недели порадовал массой интересных матчей и любопытных достижений. ЦСКА сумел выделиться даже на общем фоне. За семь матчей армейцы задействовали 32 игроков! И это, вероятно, рекорд — для команд, которых не затронул вал травм. Однако еще больше внимания приковывает к себе следующий факт: ни один хоккеист не принял участие во всех встречах. Даже лучшие бомбардиры москвичей Михаил Григоренко и Кирилл Капризов пропустили по одному матчу, а идущий наравне с ними Константин Окулов — целых два. Аналогов этому найти сложно — даже с помощью интернета и архивных материалов.

Иногда главные тренеры дают отдохнуть своим звездам в конце регулярного чемпионата, чтобы сберечь силы и эмоции для кубковых матчей. Но чтобы безбожно ротировать всю команду в начале сезона — таких прецедентов не припоминается. Например, в советское время при всем могуществе и недосягаемости ЦСКА для конкурентов никто и не думал, что надо посидеть на трибуне, допустим, Борису Михайлову или Вячеславу Фетисову.

Сейчас состав армейцев укомплектован и качественно, и количественно на зависть 25 клубам КХЛ. Если есть возможность спокойно набирать игроков высокого уровня, то ни одна команда в мире от такого изобилия отказываться не будет. Однако перед началом сезона ситуация с ЦСКА виделась иначе даже с учетом гигантских кадровых ресурсов. Два постоянных ударных звена, делающих погоду в атаке, и четыре защитника, обязанных проводить в каждом матче свыше 20 минут. Остальные пытаются проявить себя в других звеньях, чтобы получить право рассчитывать на повышение в иерархии пятерок. Возможно, к этой схеме главный тренер Игорь Никитин в ближайшее время и постарается прийти.

Когда армейцами руководил Дмитрий Квартальнов, то он порой любил менять по пять-шесть человек после каждого матча, причем не обязательно неудачного. Однако лидеры — Александр Радулов и Никита Зайцев — пропустить игру могли только по медицинским показателям или из-за загруженности в матчах сборной. Сама ротация объяснялась крайне энергозатратным и очень агрессивным стилем команды. Перестановки в третьем-четвертом звеньях в этой связи воспринимались как само собой разумеющиеся.

Нынешний ЦСКА по стилистике заметно отличается даже от себя самого двухлетней давности. Армейцы стали действовать разнообразнее, больше стараются контролировать шайбу, чтобы сыграть через пас, и не замыкаются только на вертикальном хоккее. Длинная скамейка подразумевает, что Никитин будет находиться в поисках и от ротации никуда убежать не сможет. В любой команде игра выстраивается вокруг лидеров, но даже они оказываются в запасе. Ситуация сложилась дурацкая. Но есть ли у Никитина выбор?

Хотя бы на первых порах он обязан дать шанс всем и в первую очередь показать в деле руководству многочисленных новичков, на которых были потрачены колоссальные деньги. До сих пор сложно представить, как люди с миллионными зарплатами чувствуют себя, сидя в запасе. Вряд ли они радуются беззаботной жизни, ведь в таком возрасте — из ветеранов в команде один Александр Попов — хочется играть. И как можно больше. В противном случае начинаются никому не нужные брожения в коллективе, теряющему возможность стать единым целым.

Говорят, что одно время в команде была популярна следующая шутка — попасть на Олимпиаду в сборную России проще, чем получить место в основном составе ЦСКА. На деле от нынешней ситуации, вызванной безудержной активностью на трансферном рынке, страдают все: сами игроки, главный тренер, постоянно ломающий голову, как оставить довольными всех, и сборная России, ведь кандидаты в национальную команду не всегда имеют достаточно практики. А если в ближайшее время с клубом подпишет контракт канадский нападающий Андреас Атанасиу, то ситуация станет еще запутаннее.