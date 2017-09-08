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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30931351/
8 сентября 2017, 1:34 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

«Динамо-Минск» подписал контракт с американским нападающим

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» подписал контракт с 30-летним американским нападающим Джеком Скилле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

В активе форварда весомые достижения в рядах молодежной (бронза чемпионата мира — 2006) и юношеской (золото-2005 и серебро-2004 чемпионатов мира) сборных США. Серебряную медаль мирового форума американец завоевал в Минске.

В НХЛ Джек Скилле сыграл 368 матчей, в которых забросил 43 шайбы и отдал 41 результативную передачу. В АХЛ его статистика еще успешнее: 211 поединков, 160 очков.

По мнению экспертов, американский хоккеист чрезвычайно работоспособный крайний нападающий с потрясающей скоростью. Джек Скилле пришел на смену Робу Клинкхаммеру и в «Динамо-Минск» будет выступать под номером 20.

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