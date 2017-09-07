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7 сентября 2017, 14:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Буре отметил игру хоккеиста ЦСКА Капризова на старте чемпионата КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новичок хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов показывает хорошую игру в стартовых играх чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира 1990 года, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

В шести матчах сезона-2017/18 Капризов забросил три шайбы и отдал три голевые передачи. 20-летний форвард пропустил последний матч ЦСКА против «Югры».

«Он показывает очень хороший уровень игры, забивает голы. Каждый раз, выходя на лед, старается создавать опасные моменты у ворот противника», — сказал он.

Московские армейцы одержали шесть побед подряд в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ. «У ЦСКА сейчас большая скамейка, что дает главному тренеру возможность варьировать состав. Главное, что есть результат», — отметил он.

Сравнивая нынешний ЦСКА и клуб, в котором хоккеист начинал играть 30 лет назад, специалист отметил одинаковые цели перед командами. «Сравнивать игровую манеру, конечно, сложно. Прошло очень много времени, и очень много всего в хоккее поменялось. Но задача перед игроками осталась неизменной — ЦСКА всегда должен побеждать», — подчеркнул Буре.

ЦСКА после семи игр с 16 очками занимает вторую строчку в Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 8 сентября на своей площадке против московского «Динамо».

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