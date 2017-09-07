«Трагедия больно ударила и по мне…» Владимир Вуйтек — о погибшем «Локомотиве»
Владимир Вуйтек — творец основных успехов ярославского «Локомотива». Под его началом ярославцы становились чемпионами России в 2002 и 2003 годах, а весной 2011-го — незадолго до трагедии — выиграли бронзовые медали. Чешский тренер поделился с «Советским спортом» своими воспоминаниями о последнем сезоне той команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Пан Владимир, что вы помните о том «Локомотиве», который покинули весной 2011-го?
— Я работал в Ярославле за полгода до этой катастрофы. У нас была очень интересная команда, мы завоевали бронзу. После этого состав серьезно изменился, пришло человек десять новых.
Я бы сказал, что команда была построена чемпионская. В июле я приезжал на награждение, видел всех ребят, это был очень сильный и сплоченный коллектив. А потом произошла эта ужасная трагедия…
— В тот счастливый июльский день вам хотелось остаться и продолжить работу в Ярославле?
— Все тренеры на моем месте хотели бы работать в такой замечательной команде, работать с мастеровитыми игроками и бороться вместе с ними за Кубок.
— Поражение от «Атланта» в последнем сезоне сидит занозой в сердце?
— Да. Мы очень хотели играть в финале. Были уверены, что сможем пробиться туда и бороться за Кубок Гагарина. Но
— Какая атмосфера была в команде после того поражения?
— Конечно, все были расстроены. Первую встречу мы тогда вообще провалили, уступив дома 1:6. Этим мы дали сопернику почувствовать, что они могут с играть с нами на равных и выдать хорошую серию. Но во втором матче у нас у нас было очень много моментов, на последней минуте отличную возможность забить упустил Павол Демитра, мы должны были побеждать…
— С руководством «Локомотива» поддерживаете связь?
— Да, мы часто созваниваемся с генеральным менеджером клуба Юрием Лукиным. Я стараюсь быть в курсе того, что происходит с командой.
— Все ярославские болельщики вас очень любят и всегда ждут в городе, но в последнее время вы редко там бываете…
— Вы знаете, мне ведь уже 70 лет, поэтому тяжело путешествовать по миру. До трагедии я часто бывал в Ярославле. Она очень больно ударила по мне, можно сказать, врезалась в сердце. Я потерял почти всех своих знакомых друзей в городе,
Но я с большой теплотой вспоминаю время, проведенное в Ярославле. Довольно часто у себя дома я включаю видео матчей чемпионских сезонов…
Это очень…
Очень хорошие воспоминания.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter