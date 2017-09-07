Минское «Динамо» обменяло канадского хоккеиста Клинкхаммера в «Ак Барс»

Взамен «Динамо» получило канадского защитника Стефана Эллиотта и денежную компенсацию, размер которой не уточняется. Элиотт ранее выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Колорадо», «Аризону» и «Нэшвилл». В 2016 году он подписал контракт с «Ак Барсом». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел одну игру в составе казанцев.

Клинкхаммер перешел в «Динамо» летом 2016 года. Канадец дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе команды «Чикаго», также он играл за «Оттаву», «Финикс», «Питтсбург» и «Эдмонтон». Всего в НХЛ он провел 193 матча и набрал 43 (22 шайбы + 21 передача) очка. В текущем сезоне КХЛ нападающий принял участие в семи играх, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.