6 лет со дня гибели «Локомотива» под Туношной
Они могли привезти в Ярославль кубок.
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Видимо, что-то случилось...
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Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея. Вот уже шесть лет мы вспоминаем команду, составленную из звёзд и крепких трудяг, мировых легенд и ребят с соседнего двора. Чего они могли добиться? За эти годы мы рассказывали личные истории о каждом из «железнодорожников», кто навсегда остался в том самолёте, делились чувствами и скорбели вместе с Ярославлем. Сегодня же мы решили воссоздать, как Юрий Яковлев строил тот «Локомотив», который отправлялся в Минск не первый матч сезона, будучи одним из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.
Ветераны, сошедшие с борта
В ЯК-42, который упал возле реки Туношна, было немало любимцев всего Ярославля. Чего только стоит Ваня Ткаченко. Однако легенд «Локомотива» в том самолёте могло быть и больше, не пойди руководство ярославцев не масштабную перестройку. После того, как «Локомотив» уступил «Атланту» в финале конференции, боссы команды решили заметно омолодить оборону. Отказались от Алексея Васильева, который кроме как за родную команду в России больше нигде не играл. Покинул «Локомотив» и Александр Гуськов — второй снайпер «железнодорожников» в сезоне-2010/11. Впоследствии, уже после катастрофы, Гуськов снова наденет свитер команды, которой он отдал большую часть свой яркой карьеры. Не продлили контракт и с Сергеем Жуковым — человеком, который отдал хоккейному Ярославлю 17 сезонов. Тогда же, летом 2011 года, он завершил карьеру. Омоложение затронуло не только защитников, но и нападающих. Вынуждены были расстаться, казалось бы, вечные напарники Руденко и Ткаченко. Иван остался в родном клубе, а Константин отправился в Мытищи. Александр Королюк стал четвёртым бомбардиром команды, зачастую выходил на лёд с Демитрой и Вешичеком, но
Маккриммон вместо Быкова и Крюгера
Кого только не сватали в «Локомотив» на место Владимира Вуйтека, который возвращался в команду временно, ради того, чтобы удержать её на плаву по ходу сезона. Поговаривали, что ярославцев могут возглавить Вячеслав Быков, Алоис Гадамчик,
Обаятельный Лив, старый волк Вьюхин
В сезоне-2010/2011 за «Локомотив» выступало три вратаря, но в межсезонье остался только один — Александр Вьюхин. Перебравшись в Ярославль по ходу чемпионата, к
Легенды Словакии, Латвии и Беларуси
Тот «Локомотив» был командой трёх легенд. Павол Демитра, Руслан Салей и Карлис Скрастиньш провели немало сезонов в НХЛ, а в своих странах были, без преувеличения, национальными героями.
Капитан белорусской сборной Салей ехал в Ярославль за трофеем, а также к Маккриммону, с которым успел поработать в «Детройте». Скрастиньш, которого называли не иначе, как железным человеком, тоже говорил о чемпионских амбициях своего нового клуба. Опытные защитники должны были стать опорой для ярославской команды. Демитра к тому моменту уже отыграл один сезон за «Локомотив». В Ярославль он переехал летом 2010 года, когда решил не ждать предложений от клубов НХЛ. А ведь в великом словаке были заинтересованы в «Рейнджерс». Солидный возраст, а на момент переезда Демитре было уже 35 лет, не помешал ему сходу стать лучшим бомбардиром «железнодорожников». В новый сезон он входил, полностью сосредоточившись на клубных делах. ЧМ-2011, ознаменовавшийся для словаков провалом на домашнем чемпионате мира, стал для Павола последним в форме национальной команды. Кто бы мог тогда представить, что год спустя сборная Словакии дойдёт до финала чемпионата мира, а Здено Хара посвятит серебрёные медали погибшему другу, сделав круг почёта в его свитере.
Золотая молодёжь
Почти шесть лет прошло с того момента, когда команда Валерия Брагина завоевала золотые медали молодёжного чемпионата мира в Баффало. С тех пор ни одной нашей «молодёжке» не удалось повторить подвиг парней 1991 года рождения.
Галимов — Чурилов — Калянин
Из этой тройки только Александр Галимов был ярославцем по рождению. Его партнёры воспитанники уральского хоккея: Геннадий Чурилов — из Магнитогорска, Александр Калянин — из Челябинска. Однако именно в «Локомотиве» им удалось заявить о себе в полный голос. С молодёжью на берегах Волги умели работать всегда. В розыгрыше Кубка Гагарина-2010 Пётр Воробьёв поставил молодого Калянина в ведущее звено, и тот не подвёл, забив «Атланту». Галимов в том же
Ткаченко
Душой той команды был Иван Ткаченко. Уже после гибели «Локомотива» стало известно, что он занимался благотворительностью и перед самым вылетом в Минск перечислил полмиллиона рублей в адрес больной девочки. Однако то, что у Ткаченко большое сердце, было известно и до случившегося под Туношной. С теплотой о нём отзывались партнёры и соперники, журналисты и простые болельщики. Ткаченко почти не играл за сборную, а чемпионат мира в его карьере и вовсе был всего один, правда, с серебряным отливом. Зато в родном городе его любили
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