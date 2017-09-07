Шесть лет без «Локомотива». Шесть лет боли

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Сергей Подгорнов

Прошло уже шесть лет с того черного сентября. Но внутри все та же боль, скорбь и слезы, которые душат. А мужики ведь не плачут. К черту все это!

7 сентября 2011-го жизнь свернула не туда. В том самолете были не просто замечательные сыновья, отцы, мужья, хоккеисты… Там была часть каждого ярославца, которая теперь безвозвратно утрачена.

Принять это невозможно. В таких вещах и кроется несовершенство этого мира. Когда уходят молодые, полные жизни ребята, которые дарили столько потрясающих эмоций — это же так неправильно! Но кому теперь объяснишь? Нам остается с этим жить.

Идти в этот день с охапкой гвоздик к мемориалу в Туношне, потом на Леонтьевское кладбище, чтобы поклониться каждому из ребят. И обязательно надо заехать в Чурилково. К Саше Галимову.

Память о «Локомотиве», единственное, что у нас осталось. Ее надо беречь, потому что благодаря ей мы можем отматывать время назад, и пусть мгновениями, урывками, но проживать лучшие моменты с любимой командой снова и снова.

Для Ярославля эти парни были тем, ради чего хочется жить. Тот «Ярославский Бронепоезд» дарил нам невероятное количество счастья, добра, улыбок и, самое главное, чувство единения.

Раньше оно охватывало тебя в дни матчей на трибунах «Арены-2000», теперь еще и каждый год 7 сентября.

Ты едешь по знакомому маршруту и встречаешь тех же людей, с которыми когда-то вместе праздновал голы, срывал голос и неистово топал в последние минуты матчей, если команда проигрывала. Вот только видишь ты их не уже в арене, а на кладбище, и от осознания этого твой внутренний мир начинает рушиться.

Спасаешься только воспоминаниями, от которых теплеет на душе. Раз за разом в сознание пробиваются: улыбка Вани Ткаченко, празднующий в падении гол Саша Калянин, профессорский взгляд Павола Демитры, ревущие трибуны после эпической шайбыСаши Галимова, сравнявшего счет за мгновения до сирены в матче против «Атланта». В эти мгновения создается ощущение, что и не было никакого 7 сентября 2011-го…

Спустя годы после той трагедии, претензии и жалобы на несовершенство мира сменились пониманием, что память о ребятах должна стать одним из жизненных мотивов каждого из нас. Чем больше мы будем говорить о том «Локомотиве», рассказывать истории о нем нашим детям, тем меньше он будет отдаляться от нас, захлебываясь в пучине времени.

Наша жизнь, порой, напоминает кредитную историю. Полжизни берешь, а потом отдаешь. Так вот, все, что нам дал тот «Локомотив», было взято в кредит. Вот уже шесть лет мы по нему платим.

Мы должны заплатить за все своей памятью. Но не отрицательном смысле, конечно. Ведь память… Она — светлая!

А еще нам нужно проживать свои жизни так, чтобы быть достойными светлой памяти этих ребят. Вдохновляться подвигами и благородством того же Вани Ткаченко, стремиться быть профессионалами, как Йозеф Вашичек, быть устойчивыми и надежными, как Геннадий Чурилов…

И каждый день благодарить ребят за все голы, комбинации, победы. За то, что жили, любили, разочаровывались, терпели и никогда не забывали, ради кого играют.

Мы никогда вас не забудем!

Мы будем жить.

Жить, чтобы помнить…