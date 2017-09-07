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7 сентября 2017, 11:34 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Шесть лет без «Локомотива». Шесть лет боли

Корреспондент «Советского спорта» вспоминает «Локомотив», который больше никогда не выйдет на лед.

Корреспондент Советского спорта вспоминает Локомотив который больше никогда не выйдет на лед. Увеличить
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Сергей Подгорнов

Прошло уже шесть лет с того черного сентября. Но внутри все та же боль, скорбь и слезы, которые душат. А мужики ведь не плачут. К черту все это!

7 сентября 2011-го жизнь свернула не туда. В том самолете были не просто замечательные сыновья, отцы, мужья, хоккеисты… Там была часть каждого ярославца, которая теперь безвозвратно утрачена.

Принять это невозможно. В таких вещах и кроется несовершенство этого мира. Когда уходят молодые, полные жизни ребята, которые дарили столько потрясающих эмоций — это же так неправильно! Но кому теперь объяснишь? Нам остается с этим жить.

Идти в этот день с охапкой гвоздик к мемориалу в Туношне, потом на Леонтьевское кладбище, чтобы поклониться каждому из ребят. И обязательно надо заехать в Чурилково. К Саше Галимову.

Память о «Локомотиве», единственное, что у нас осталось. Ее надо беречь, потому что благодаря ей мы можем отматывать время назад, и пусть мгновениями, урывками, но проживать лучшие моменты с любимой командой снова и снова.

Для Ярославля эти парни были тем, ради чего хочется жить. Тот «Ярославский Бронепоезд» дарил нам невероятное количество счастья, добра, улыбок и, самое главное, чувство единения.

Раньше оно охватывало тебя в дни матчей на трибунах «Арены-2000», теперь еще и каждый год 7 сентября.

Ты едешь по знакомому маршруту и встречаешь тех же людей, с которыми когда-то вместе праздновал голы, срывал голос и неистово топал в последние минуты матчей, если команда проигрывала. Вот только видишь ты их не уже в арене, а на кладбище, и от осознания этого твой внутренний мир начинает рушиться.

Спасаешься только воспоминаниями, от которых теплеет на душе. Раз за разом в сознание пробиваются: улыбка Вани Ткаченко, празднующий в падении гол Саша Калянин, профессорский взгляд Павола Демитры, ревущие трибуны после эпической шайбыСаши Галимова, сравнявшего счет за мгновения до сирены в матче против «Атланта». В эти мгновения создается ощущение, что и не было никакого 7 сентября 2011-го…

Спустя годы после той трагедии, претензии и жалобы на несовершенство мира сменились пониманием, что память о ребятах должна стать одним из жизненных мотивов каждого из нас. Чем больше мы будем говорить о том «Локомотиве», рассказывать истории о нем нашим детям, тем меньше он будет отдаляться от нас, захлебываясь в пучине времени.

Наша жизнь, порой, напоминает кредитную историю. Полжизни берешь, а потом отдаешь. Так вот, все, что нам дал тот «Локомотив», было взято в кредит. Вот уже шесть лет мы по нему платим.

Мы должны заплатить за все своей памятью. Но не отрицательном смысле, конечно. Ведь память… Она — светлая!

А еще нам нужно проживать свои жизни так, чтобы быть достойными светлой памяти этих ребят. Вдохновляться подвигами и благородством того же Вани Ткаченко, стремиться быть профессионалами, как Йозеф Вашичек, быть устойчивыми и надежными, как Геннадий Чурилов…

И каждый день благодарить ребят за все голы, комбинации, победы. За то, что жили, любили, разочаровывались, терпели и никогда не забывали, ради кого играют.

Мы никогда вас не забудем!

Мы будем жить.

Жить, чтобы помнить…

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