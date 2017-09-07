Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче

«Торпедо» (Нижегородская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Судьи: А. Лаврентьев (Казань), Р. Щенёв (Тольятти); А. Садовников, И. Сазонов (оба — Москва).

«Торпедо»: Галимов; Баранцев — Кундратек, Потапов — Грачёв — Кулёмин; Мамашев — Григорьев, Костицын — Дугин — Даугавиньш; Курбатов — Шуленин, Столяров — Галузин — Паршин; Фактуллин — Ураков, Веряев — Мозер — Лазарев.

Голы: 1:0 — Лазарев (Даугавиньш, Кундратек) — 5:39, 2:0 — Баранцев (Даугавиньш) — 10:48, 3:0 — Даугавиньш (Шуленин, Дугин) — 21:55.

Штраф: 6 (Мозер — 4, Грачёв — 2) — 6.

«Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Очень тщательно разобрали игру с “Динамо”, где мы действовали очень вяло. Огромное спасибо ребятам. Были определенные нюансы, особенно в обороне, на которые мы особо тщательно обратили внимание, и ребята молодцы, что за такой короткий срок смогли внести необходимые изменения. Сегодня все сражались, а в нужный момент здорово подтащил Галимов», — отметил по итогам игры главный тренер клуба Петерис Скудра.