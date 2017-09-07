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7 сентября 2017, 9:32 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Горди Дуайер: Это был отличный вечер для минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2) отметил, что перед командой стояла задача начать игру сильно.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> после матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против Сочи (4:2) отметил что перед командой стояла задача начать игру сильно. Увеличить
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По его словам, игроки хорошо поработали индивидуально.

— В первую очередь, безусловно, рад победе, рад за команду, — приводит пресс-служба «Сочи» слова Дуайера. — Мы знали, что играли против очень хорошей команды, знали, что они одержали большую победу вчера вечером. Поэтому мы сфокусировались на том, чтобы начать игру сильно, мы хотели играть энергично и быть сильнее, зная, что для соперника это вторая игра за два дня.

В начале мы немного нервничали и получили два удаления за нарушение численного состава в первом периоде, и это обошлось нам дорого. Но затем мы проделали отличную работу в меньшинстве и хорошо поработали индивидуально, создали много моментов в атаке, много бросали, что было хорошо для команды. В итоге нам удалось забросить несколько отличных шайб.

Юнас Энрот был великолепен сегодня и позволил нам оставаться в игре, когда борьба была равной. Рад за него, за его первую победу в КХЛ. Это был отличный вечер для всей команды, для нашего вратаря и для каждого в целом. Мы рады победе.

6.09.2017 19:30 Зрители 4228 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Сочи 2:4 Динамо Мн
(1:0, 1:2, 0:2)
Главные тренеры
Сергей Зубов Горди Дуайер
Вратари
Дмитрий Шикин Юнас Энрот
1-й период
02:25 Алексей Цветков (Е. Морозов)
03:17
09:59 Евгений Лапенков
12:02
2-й период
21:39 Павел Падакин
21:39 Михаил Мамкин
Шарль Лингле 21:39
Кристиан Хенкель 21:39
22:11 Юрий Александров
24:50 Илья Хохлов
Артем Волков 24:50
Александр Китаров (А. Кулаков, Д. Коробов) 31:15
Джастин Фонтэйн (К. Хауден, М-А. Граньяни) 32:06
Шарль Лингле 32:32
34:09 Вадим Щегольков (А. Цветков, Е. Лапенков)
35:32 Андрей Иванов
3-й период
Роб Клинкхаммер 46:51
Джастин Фонтэйн (Р. Клинкхаммер, К. Хауден) 51:00
59:01
Статистика
14 Штрафное время 12
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» и прервали шестиматчевую серию поражений

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» и прервали шестиматчевую серию поражений

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили в гостях соперников из «Сочи» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) и прервали шестиматчевую серию поражений на старте десятого сезона в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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