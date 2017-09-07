Горди Дуайер: Это был отличный вечер для минского «Динамо»

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По его словам, игроки хорошо поработали индивидуально.

— В первую очередь, безусловно, рад победе, рад за команду, — приводит пресс-служба «Сочи» слова Дуайера. — Мы знали, что играли против очень хорошей команды, знали, что они одержали большую победу вчера вечером. Поэтому мы сфокусировались на том, чтобы начать игру сильно, мы хотели играть энергично и быть сильнее, зная, что для соперника это вторая игра за два дня.

В начале мы немного нервничали и получили два удаления за нарушение численного состава в первом периоде, и это обошлось нам дорого. Но затем мы проделали отличную работу в меньшинстве и хорошо поработали индивидуально, создали много моментов в атаке, много бросали, что было хорошо для команды. В итоге нам удалось забросить несколько отличных шайб.

Юнас Энрот был великолепен сегодня и позволил нам оставаться в игре, когда борьба была равной. Рад за него, за его первую победу в КХЛ. Это был отличный вечер для всей команды, для нашего вратаря и для каждого в целом. Мы рады победе.