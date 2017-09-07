«Осталась досада, что не смогли завоевать Кубок Гагарина»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин — о стартовавшем сезоне КХЛ, роли Кирилла Капризова в будущих успехах команды и своей работе в штабе сборной России.
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Одним из главных фаворитов стартовавшего в августе сезона КХЛ является московский ЦСКА. В межсезонье команда значительно укрепилась десятком игроков высокого уровня. Главным тренером армейцев стал Игорь Никитин. В предыдущие три сезона он работал старшим тренером
Помимо работы в клубе Игорь Никитин с 2011 года отвечает за подготовку защитников в тренерском штабе сборной России, которой предстоит участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. В интервью «Известиям» 44-летний специалист рассказал о ротации состава в ЦСКА, своей работе в национальной команде и объяснил, почему после ухода из омского «Авангарда» долгое время отказывался от предложений поработать главным тренером команд КХЛ.
— Как оцените старт сезона для ЦСКА?
— Пока рано быть довольным результатами и качеством игры команды. Ищем игру и оптимальные сочетания. Ребята притираются друг к другу и к тренерам. Поэтому про начало сезона можно сказать кратко: что ждали, то и имеем.
— Имея обойму высококлассных хоккеистов, вы проводили масштабную ротацию в ходе предсезонных матчей, продолжили это делать на старте сезона КХЛ. Вы планируете до конца регулярного чемпионата равномерно распределять игровое время или в
— Естественно, весь сезон так продолжаться не будет. Ротацию мы станем и дальше проводить, но уже не в таких масштабах, как сейчас. У нас очень тяжелый календарь, включающий в себя игры национальных сборных, в которые от ЦСКА очень много кандидатов — как среди российских игроков, так и среди иностранцев. Нагрузка на ребят будет приличной. Они должны показать свои лучшие качества в национальных командах, тем более в нынешний олимпийский сезон. Но и в ЦСКА никто с них не снимал высоких задач. Мы являемся заложниками этих обстоятельств, поэтому от ротации в ходе регулярного чемпионата некуда будет деться даже в тот период, когда хоккеисты притрутся друг к другу, и мы найдем оптимальные сочетания.
— В связи с этими обстоятельствами для вас является принципиальным выиграть четвертый подряд Кубок континента? Или сейчас важнее в условиях этих нагрузок всех подвести в надлежащем состоянии к
— Мы и раньше не зацикливались на победе в регулярном чемпионате. Зависимости от желания выиграть Кубок континента никогда не было. Мы планомерно готовимся к
— Как ваша команда будет готовиться в олимпийский перерыв, за которым, не считая одного матча «регулярки», фактически уже последует
— Сейчас у нас нет окончательного плана.
— Всё зависит от состава, который выберет Олег Знарок?
— Отсюда пойдет коррекция подготовки игроков нашего клуба, и мы уже четко поймем, как распределять нагрузки на февраль, а кому по возвращении из Кореи понадобится время на восстановление к
— В бытность старшим тренером ЦСКА при Дмитрии Квартальнове вы оставляли клуб и выезжали в сборную на все этапы Евротура. Теперь, когда вы стали главным, возможно ваше отсутствие в расположении национальной команды в Хельсинки или Москве?
— Этот вопрос даже не обсуждался. Я работаю в сборной России и однозначно буду выезжать в ее расположение. Про Олимпийские игры даже говорить не надо — от работы на турнире такого уровня ни один тренер не откажется. Конечно, если меня возьмут в национальную команду в Корею, я поеду с ней.
— Вы закончили карьеру игрока в 2008 году, сразу вошли в штаб «Авангарда», а в сезоне-2008/09 возглавили омскую команду и очень ярко с ней начали свою тренерскую карьеру. Выбили в первом раунде
— После ухода из штаба «Авангарда» была и есть интересная работа в штабе сборной. Затем образовалась наша связка с Квартальновым. На мой взгляд, мы очень продуктивно вместе потрудились и в «Сибири», и в ЦСКА. А за три года работы в структуре армейцев было несколько возможностей уйти на работу главным тренером. Но клуб с таким именем и амбициями, как ЦСКА, оставить непросто даже ради самых интересных предложений. Таких клубов очень немного в КХЛ. Поэтому оставался в ЦСКА. И поэтому принял его предложение стать главным тренером.
— При этом не секрет, что год назад «Авангард» предлагал вам вернуться на пост главного тренера, а генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в мае признавался, что звал вас главным тренером в Новосибирск после ухода Андрея Скабелки.
— Да, но у меня были обязательства перед ЦСКА. Не только контрактные. Еще была и осталась досада от того, что так и не смогли завоевать Кубок Гагарина. У нас есть амбиции это исправить и выиграть трофей в этом сезоне. Поэтому с чисто спортивной стороны ответ тоже очевиден.
— Даже сторонним наблюдателям заметно, что нынешний подбор игроков ЦСКА значительно отличается от того, что был при вас с Квартальновым. Насколько вы изменили систему подготовки?
— Незначительно. Предсезонная подготовка — это база для любого игрока. Неважно, мастеровитый он или нет. Есть хорошее функциональное состояние — есть шанс быть на высоком уровне в течение сезона. Что касается тактики, то некоторые моменты мы скорректировали. Но тут ничего нового: работа любого тренера подразумевает коррекцию в зависимости от индивидуальных качеств исполнителей и их типажа. Мы отталкиваемся от имеющегося состава. Подстраиваем под него тактику, но тут процесс обоюдный — ребята тоже подстраиваются под наши требования, поэтому всё идет в штатном режиме.
— Самый яркий игрок команды Кирилл Капризов до матча с «Югрой» был одним из немногих, кто отыграл все встречи этого сезона. Это не слишком большая нагрузка для молодого хоккеиста?
— Здесь важным является то, что Капризов — «лимитчик». У него преимущество по возрасту перед взрослыми хоккеистами, так как регламент КХЛ предполагает обязательное наличие в заявке игрока 1997 года рождения и моложе. Мы должны заявлять таких хоккеистов, чтобы быть в полном составе. Помимо высокого мастерства Капризова нам еще его возраст развязывает руки.
— Из молодежи ЦСКА, включая вернувшихся из Екатеринбурга ребят, кто сейчас наиболее близок к вашей команде?
— Те, кто играл против «Югры», — Никита Макеев, Артем Чмыхов, Павел Карнаухов. Плюс Игорь Мясищев. Они тренируются с нами после возвращения из Екатеринбурга. Они же тренировались с нами на сборах. Тут изменений нет. Дальше будем смотреть. Сезон длинный. И травмы вносят свои коррективы.
— Во время майского чемпионата мира в Кельне и Париже многие гадали, почему с приездом из Вашингтона в конце группового турнира Дмитрия Орлова из всех защитников именно Андрей Миронов выбыл из заявки и не играл ни с США, ни в матчах
— Так и есть. Как тренер защитников я принимаю решения и отвечаю за них. Разумеется, есть главный тренер сборной, который может сделать
— Это не связано с тем, что он уже был одной ногой в «Колорадо» и ваш штаб не мог рассчитывать на него в олимпийский сезон?
— Нет. Тогда и Витя Антипин уже был одной ногой в «Баффало». И Владислав Гавриков имел предложение от «Коламбуса» — в тот момент вероятность его отъезда в НХЛ казалась довольно высокой. Если ты будешь постоянно обращать внимание на такие вещи, игры не получится. Нужно иметь одинаковые стандарты, когда тренер делает выбор в
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