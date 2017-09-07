«Осталась досада, что не смогли завоевать Кубок Гагарина»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Одним из главных фаворитов стартовавшего в августе сезона КХЛ является московский ЦСКА. В межсезонье команда значительно укрепилась десятком игроков высокого уровня. Главным тренером армейцев стал Игорь Никитин. В предыдущие три сезона он работал старшим тренером красно-синих в штабе своего предшественника Дмитрия Квартальнова. Их тандем, пришедший в ЦСКА из «Сибири» в 2014 году, после 25-летнего перерыва вернул легендарный клуб в число претендентов на самые высокие места. Под их руководством команда три раза подряд выигрывала приз победителю регулярного чемпионата КХЛ Кубок континента и вышла в финал Кубка Гагарина-2016.

Помимо работы в клубе Игорь Никитин с 2011 года отвечает за подготовку защитников в тренерском штабе сборной России, которой предстоит участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. В интервью «Известиям» 44-летний специалист рассказал о ротации состава в ЦСКА, своей работе в национальной команде и объяснил, почему после ухода из омского «Авангарда» долгое время отказывался от предложений поработать главным тренером команд КХЛ.

— Как оцените старт сезона для ЦСКА?

— Пока рано быть довольным результатами и качеством игры команды. Ищем игру и оптимальные сочетания. Ребята притираются друг к другу и к тренерам. Поэтому про начало сезона можно сказать кратко: что ждали, то и имеем.

— Имея обойму высококлассных хоккеистов, вы проводили масштабную ротацию в ходе предсезонных матчей, продолжили это делать на старте сезона КХЛ. Вы планируете до конца регулярного чемпионата равномерно распределять игровое время или в какой-то момент стабилизируете состав и звенья?

— Естественно, весь сезон так продолжаться не будет. Ротацию мы станем и дальше проводить, но уже не в таких масштабах, как сейчас. У нас очень тяжелый календарь, включающий в себя игры национальных сборных, в которые от ЦСКА очень много кандидатов — как среди российских игроков, так и среди иностранцев. Нагрузка на ребят будет приличной. Они должны показать свои лучшие качества в национальных командах, тем более в нынешний олимпийский сезон. Но и в ЦСКА никто с них не снимал высоких задач. Мы являемся заложниками этих обстоятельств, поэтому от ротации в ходе регулярного чемпионата некуда будет деться даже в тот период, когда хоккеисты притрутся друг к другу, и мы найдем оптимальные сочетания.

— В связи с этими обстоятельствами для вас является принципиальным выиграть четвертый подряд Кубок континента? Или сейчас важнее в условиях этих нагрузок всех подвести в надлежащем состоянии к плей-офф?

— Мы и раньше не зацикливались на победе в регулярном чемпионате. Зависимости от желания выиграть Кубок континента никогда не было. Мы планомерно готовимся к плей-офф. Не исключаем задачи победить в «регулярке», но никакого акцента в эту сторону нет.

— Как ваша команда будет готовиться в олимпийский перерыв, за которым, не считая одного матча «регулярки», фактически уже последует плей-офф?

— Сейчас у нас нет окончательного плана. Во-первых, предстоят два этапа евротура — Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. Думаю, по их итогам главный тренер национальной сборной определится с кандидатами, и после этого мы будем примерно понимать, кто от ЦСКА будет участвовать в подготовке к Олимпиаде и кто по итогам этого подготовительного периода на нее поедет.

— Всё зависит от состава, который выберет Олег Знарок?

— Отсюда пойдет коррекция подготовки игроков нашего клуба, и мы уже четко поймем, как распределять нагрузки на февраль, а кому по возвращении из Кореи понадобится время на восстановление к плей-офф. Это будут частности, поскольку сроки и план подготовки на февраль у нас уже есть. Но внесем свои коррективы после того, как обговорим с Олегом Валерьевичем его планы относительно сборной на ближайшую зиму.

— В бытность старшим тренером ЦСКА при Дмитрии Квартальнове вы оставляли клуб и выезжали в сборную на все этапы Евротура. Теперь, когда вы стали главным, возможно ваше отсутствие в расположении национальной команды в Хельсинки или Москве?

— Этот вопрос даже не обсуждался. Я работаю в сборной России и однозначно буду выезжать в ее расположение. Про Олимпийские игры даже говорить не надо — от работы на турнире такого уровня ни один тренер не откажется. Конечно, если меня возьмут в национальную команду в Корею, я поеду с ней.

— Вы закончили карьеру игрока в 2008 году, сразу вошли в штаб «Авангарда», а в сезоне-2008/09 возглавили омскую команду и очень ярко с ней начали свою тренерскую карьеру. Выбили в первом раунде плей-офф действующего чемпиона и победителя «регулярки» «Салавата Юлаева», лишь в овертайме последнего матча проиграли непобедимому «Ак Барсу» Алексея Морозова и Даниса Зарипова. Почему публике пришлось семь лет ждать вашей следующей работы главным тренером?

— После ухода из штаба «Авангарда» была и есть интересная работа в штабе сборной. Затем образовалась наша связка с Квартальновым. На мой взгляд, мы очень продуктивно вместе потрудились и в «Сибири», и в ЦСКА. А за три года работы в структуре армейцев было несколько возможностей уйти на работу главным тренером. Но клуб с таким именем и амбициями, как ЦСКА, оставить непросто даже ради самых интересных предложений. Таких клубов очень немного в КХЛ. Поэтому оставался в ЦСКА. И поэтому принял его предложение стать главным тренером.

— При этом не секрет, что год назад «Авангард» предлагал вам вернуться на пост главного тренера, а генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в мае признавался, что звал вас главным тренером в Новосибирск после ухода Андрея Скабелки.

— Да, но у меня были обязательства перед ЦСКА. Не только контрактные. Еще была и осталась досада от того, что так и не смогли завоевать Кубок Гагарина. У нас есть амбиции это исправить и выиграть трофей в этом сезоне. Поэтому с чисто спортивной стороны ответ тоже очевиден.

— Даже сторонним наблюдателям заметно, что нынешний подбор игроков ЦСКА значительно отличается от того, что был при вас с Квартальновым. Насколько вы изменили систему подготовки?

— Незначительно. Предсезонная подготовка — это база для любого игрока. Неважно, мастеровитый он или нет. Есть хорошее функциональное состояние — есть шанс быть на высоком уровне в течение сезона. Что касается тактики, то некоторые моменты мы скорректировали. Но тут ничего нового: работа любого тренера подразумевает коррекцию в зависимости от индивидуальных качеств исполнителей и их типажа. Мы отталкиваемся от имеющегося состава. Подстраиваем под него тактику, но тут процесс обоюдный — ребята тоже подстраиваются под наши требования, поэтому всё идет в штатном режиме.

— Самый яркий игрок команды Кирилл Капризов до матча с «Югрой» был одним из немногих, кто отыграл все встречи этого сезона. Это не слишком большая нагрузка для молодого хоккеиста?

— Здесь важным является то, что Капризов — «лимитчик». У него преимущество по возрасту перед взрослыми хоккеистами, так как регламент КХЛ предполагает обязательное наличие в заявке игрока 1997 года рождения и моложе. Мы должны заявлять таких хоккеистов, чтобы быть в полном составе. Помимо высокого мастерства Капризова нам еще его возраст развязывает руки. Все-таки в период выездной серии на старте сезона ЦСКА мы не имели в своем распоряжении других молодых ребят, участвовавших в молодежном Кубке мира в Екатеринбурге. Кирилла просто некем было заменить. Сейчас ребята вернулись, и Капризов тоже будет получать время для отдыха. Он является кандидатом в сборную России, и ему нужно избежать перегрузок.

— Из молодежи ЦСКА, включая вернувшихся из Екатеринбурга ребят, кто сейчас наиболее близок к вашей команде?

— Те, кто играл против «Югры», — Никита Макеев, Артем Чмыхов, Павел Карнаухов. Плюс Игорь Мясищев. Они тренируются с нами после возвращения из Екатеринбурга. Они же тренировались с нами на сборах. Тут изменений нет. Дальше будем смотреть. Сезон длинный. И травмы вносят свои коррективы.

— Во время майского чемпионата мира в Кельне и Париже многие гадали, почему с приездом из Вашингтона в конце группового турнира Дмитрия Орлова из всех защитников именно Андрей Миронов выбыл из заявки и не играл ни с США, ни в матчах плей-офф. Харийс Витолиньш тогда заявил, что это решение полностью ваше.

— Так и есть. Как тренер защитников я принимаю решения и отвечаю за них. Разумеется, есть главный тренер сборной, который может сделать по-своему. Но Олег Валерьевич доверяет мне какие-то моменты, за которые я несу ответственность. В случае с Мироновым решение действительно было мое — я за него отвечаю. Тогда я посчитал, что на тот момент защитники, выходившие на лед, были сильнее Андрея.

— Это не связано с тем, что он уже был одной ногой в «Колорадо» и ваш штаб не мог рассчитывать на него в олимпийский сезон?