Епанчинцев: Хоккеистам «Спартака» не хватило свежести в игре с «Йокеритом»

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«Спартак» уступил дома «Йокериту» со счетом 3:4, пропустив три гола в меньшинстве.

«Игра в неравных составах решила исход матча. То, что мы забили три гола, радует, но этого не хватило для положительного результата, — сказал Епанчинцев. — Нам не хватило свежести. По содержанию игры остался доволен, кроме игры в неравных составах».

Недельный перерыв для игроков «Йокерита» мог отрицательно сказаться на старте матча со «Спартаком», в свою очередь, отметил главный тренер гостей Юкка Ялонен.

«Мы довольны своим результатом, победы на выезде всегда тяжело даются. Нам удалось решить исход матча хорошей игрой в большинстве», — отметил специалист.

«Спартак» следующий матч проведет 12 сентября в Казани с «Ак Барсом». «Йокерит» 9 сентября сыграет в Пекине с «Куньлунем».