Епанчинцев: Хоккеистам «Спартака» не хватило свежести в игре с «Йокеритом»
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Игрокам «Спартака» недоставало свежести в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Такое мнение журналистам высказал главный тренер
красно-белых Вадим Епанчинцев.
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«Спартак» уступил дома «Йокериту» со счетом 3:4, пропустив три гола в меньшинстве.
«Игра в неравных составах решила исход матча. То, что мы забили три гола, радует, но этого не хватило для положительного результата, — сказал Епанчинцев. — Нам не хватило свежести. По содержанию игры остался доволен, кроме игры в неравных составах».
Недельный перерыв для игроков «Йокерита» мог отрицательно сказаться на старте матча со «Спартаком», в свою очередь, отметил главный тренер гостей Юкка Ялонен.
«Мы довольны своим результатом, победы на выезде всегда тяжело даются. Нам удалось решить исход матча хорошей игрой в большинстве», — отметил специалист.
«Спартак» следующий матч проведет 12 сентября в Казани с «Ак Барсом». «Йокерит» 9 сентября сыграет в Пекине с «Куньлунем».
|6.09.2017 19:30
|Зрители 5970
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|Вадим Епанчинцев
|Юкка Ялонен
|Маркус Свенссон 58:14
|Райан Запольски
|1-й период
|Расмус Риссанен
|15:11
|2-й период
|24:27
|Йессе Йоэнсуу (П. Регин, М. Гилрой)
|26:22
|28:09
|Александр Комаристый (Ю. Сергиенко, В. Лаюнен)
|29:16
|Евгений I Орлов
|Сами Леписто (М. Гилрой, Н. Йенсен)
|30:45
|32:49
|Дмитрий Юдин (Д. Калинин, Д. Толпеко)
|3-й период
|40:16
|Денис Толпеко
|Никлас Йенсен (М. Гилрой)
|41:50
|Йеспер I Йенсен
|45:04
|46:39
|Вячеслав Лещенко
|Марко Анттила (А. Пильстрем)
|46:43
|48:45
|Артем Воронин
|Петер Регин
|56:49
|57:55
|Вилле Лаюнен (И. Мирнов, Б. Максвелл)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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