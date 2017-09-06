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6 сентября 2017, 22:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Епанчинцев: Хоккеистам «Спартака» не хватило свежести в игре с «Йокеритом»

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Игрокам «Спартака» недоставало свежести в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

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«Спартак» уступил дома «Йокериту» со счетом 3:4, пропустив три гола в меньшинстве.

«Игра в неравных составах решила исход матча. То, что мы забили три гола, радует, но этого не хватило для положительного результата, — сказал Епанчинцев. — Нам не хватило свежести. По содержанию игры остался доволен, кроме игры в неравных составах».

Недельный перерыв для игроков «Йокерита» мог отрицательно сказаться на старте матча со «Спартаком», в свою очередь, отметил главный тренер гостей Юкка Ялонен.

«Мы довольны своим результатом, победы на выезде всегда тяжело даются. Нам удалось решить исход матча хорошей игрой в большинстве», — отметил специалист.

«Спартак» следующий матч проведет 12 сентября в Казани с «Ак Барсом». «Йокерит» 9 сентября сыграет в Пекине с «Куньлунем».

6.09.2017 19:30 Зрители 5970 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Спартак 3:4 Йокерит
(0:0, 2:2, 1:2)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Юкка Ялонен
Вратари
Маркус Свенссон 58:14 Райан Запольски
1-й период
Расмус Риссанен 15:11
2-й период
24:27
Йессе Йоэнсуу (П. Регин, М. Гилрой) 26:22
28:09 Александр Комаристый (Ю. Сергиенко, В. Лаюнен)
29:16 Евгений I Орлов
Сами Леписто (М. Гилрой, Н. Йенсен) 30:45
32:49 Дмитрий Юдин (Д. Калинин, Д. Толпеко)
3-й период
40:16 Денис Толпеко
Никлас Йенсен (М. Гилрой) 41:50
Йеспер I Йенсен 45:04
46:39 Вячеслав Лещенко
Марко Анттила (А. Пильстрем) 46:43
48:45 Артем Воронин
Петер Регин 56:49
57:55 Вилле Лаюнен (И. Мирнов, Б. Максвелл)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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