Ковальчук и Дацюк молчат. Но СКА все нипочем

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РИЖСКИЙ «СПАРТАК»

У КХЛ и рижского «Динамо» общие юбилеи, ведь современная версия латвийского клуба тоже была создана ровно десять лет назад, аккурат к старту новой лиги. По этому случаю прибалты разработали специальную юбилейную форму с традиционным орнаментом на груди. Домашний матч против действующего чемпиона — отличный повод продемонстрировать новые свитера. По всей видимости создатели решили использовать национальный латвийский орнамент, но на телекартинке такие подробности растворились и появилось ощущение дежавю — будто вслед за СКА в Ригу приехал «Спартак» и вышел на площадку брать реванш за поражение двухдневной давности.

На старте сезона Янис Калниньш появляется в воротах «Динамо» куда реже Джастина Питерса, но матч в юбилейной форме обойтись без него никак не мог — на шлеме латвийского голкипера красуется тот же самый лиелвардский узор, что и на новых свитерах рижан.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYsuh-9ly1v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Mača sākums 19.30. #dinamoriga - #hcska</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-06T12:02:53+00:00">Sep 6, 2017 at 5:02am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗНАРОК В РИГЕ

На протяжении долгих лет выезд в Ригу был одним из самых сложных для СКА. Армейцы частенько проигрывали в столице Латвии, а если и побеждали, то очень непросто — в овертайме, по буллитам или с минимальным преимуществом. Все изменилось после прихода Олега Знарка и компании. Для доброй половины нынешнего тренерского штаба СКА матч в Риге — игра повышенной принципиальности, уступить в которой никак нельзя. В прошлом январе армейцы приехали в гости к «Динамо» в разгар серии неудач — они проиграли четыре раза подряд. Приехали и разгромили хозяев по всем статьями — 6:1.

В этот раз СКА тоже начал очень мощно — уже на пятой минуте Широков остроумной передачей отправил Калинина на свидание с Калниньшем и форвард открыл счет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сергей Калинин разбирается <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ДРГСКА</a> <a href="https://t.co/krOmKuYKt5">pic.twitter.com/krOmKuYKt5</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/905479087808020482">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РАЗОБРАННОЕ БОЛЬШИНСТВО

Несколько дней назад армейцы здорово подпортили «Торпедо» статистику реализации большинства. До матча против СКА нижегородцы были лучшей командой КХЛ по эффективности розыгрыша лишнего, но Коскинен и компания так здорово убивали время в меньшинстве, что волжане откатали впустую четыре большинства и лишь с пятой попытки смогли забить гол в формате «пять на четыре».

В Риге точно такая же неприятность случилась уже с самими петербуржцами. Сандис Озолиньш так здорово разобрал армейские схемы розыгрыша лишнего, что спецбригады СКА разом растеряли всю свою остроту. Херсли никак не мог поймать момент для броска, Ковальчука тоже закрывали наглухо, а на уловки Дацюка и Гусева не поддавались. В первом периоде гости провели в большинстве 8 минут и за все это время не создали почти ничего запоминающегося.

Первая спецбригада так и не смогла пробить рижский монолит — единственный гол СКА в большинстве забил Широков после передачи Коскиранты и классного пропускания Чудинова.

Это случилось уже в третьем периоде и слегка разрядило напряжение на площадке — после шайбы Широкова гости повели 3:1.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РИГЕ

В этом сезоне за «Динамо» играют сразу два североамериканца с итальянскими корнями — Лукас Лессио и Терри Гальярди. Именно эта парочка едва не спасла игру для рижан. В середине второго периода Гусев после очередного щедрого паса Прохоркина удвоил счет и игра изрядно поскучнела.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Красиво колышется сетка - это Гусев забивает <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ДРГСКА</a> <a href="https://t.co/Yws2AGbRFS">pic.twitter.com/Yws2AGbRFS</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/905486911246139393">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКА заметно сбросил обороты и попробовал было довести матч до победы малой кровью. Но нарвался на горячих итальянцев. В конце первого периода Хафизуллин и Херсли заработали два удаления подряд и в формате «пять на три» Лессио с Гальярди развернулись на славу. Пару раз гостей выручил Шестеркин, но в тот самый момент, когда один из удаленных уже шагнул на лед, в его ворота влетела шайба после броска Лессио.