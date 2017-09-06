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6 сентября 2017, 22:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА победил рижское «Динамо» и по-прежнему не проигрывает в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского СКА на выезде нанесли поражение рижскому «Динамо» и по-прежнему не проигрывают в регулярном чемпионате КХЛ.

Хоккеисты <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> на выезде нанесли поражение рижскому Динамо и <nobr>по-прежнему</nobr> не проигрывают в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Риге, завершилась победой СКА со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Сергей Калинин (5-я минута), Никита Гусев (29) и Сергей Широков (47). У рижан отличился Лукас Лессио (38).

СКА одержал седьмую победу подряд в семи прошедших матчах с начала регулярного чемпионата КХЛ-2017/18. Теперь петербургский клуб постарается продлить свою серию 8 сентября в выездном матче против череповецкой «Северстали». «Динамо» в этот же день примет астанинский «Барыс».

6.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 1:3 СКА
(0:1, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Сандис Озолиньш Олег Знарок
Вратари
Янис Калныньш 57:53 (Дж. Питерс 57:53-58:49, Я. Калныньш 58:49) Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Калинин (С. Широков, Д. Хафизуллин) 04:10
04:51 Нериюс Алишаускас
11:45 Гинтс Мейя
16:24 Оскарс Батня
18:37 Георгий Пуяц
2-й период
Никита Гусев (Н. Прохоркин) 28:31
28:39
29:29 Никита Евпалов
Динар Хафизуллин 34:58
Патрик Херсли 35:18
37:01 Лукас Лессио (К. Столлери, Н. Евпалов)
39:59 Гунарс Скворцов
39:59 Гунарс Скворцов
39:59 Марис Бичевскис
Владислав Гавриков 39:59
3-й период
44:08 Николай Елисеев
Сергей Широков (М. Чудинов, Я. Коскиранта) 46:07
Сергей Калинин 46:36
55:03 Ти. Джей. Галиарди
Статистика
20 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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