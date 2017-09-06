СКА победил рижское «Динамо» и по-прежнему не проигрывает в регулярном чемпионате КХЛ
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского СКА на выезде нанесли поражение рижскому «Динамо» и по-прежнему не проигрывают в регулярном чемпионате КХЛ.
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Встреча, прошедшая в среду в Риге, завершилась победой СКА со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Сергей Калинин (5-я минута), Никита Гусев (29) и Сергей Широков (47). У рижан отличился Лукас Лессио (38).
СКА одержал седьмую победу подряд в семи прошедших матчах с начала регулярного чемпионата КХЛ-2017/18. Теперь петербургский клуб постарается продлить свою серию 8 сентября в выездном матче против череповецкой «Северстали». «Динамо» в этот же день примет астанинский «Барыс».
Главные тренеры
|Сандис Озолиньш
|Олег Знарок
Вратари
|Янис Калныньш 57:53 (Дж. Питерс 57:53-58:49, Я. Калныньш 58:49)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Калинин (С. Широков, Д. Хафизуллин)
|04:10
|04:51
|Нериюс Алишаускас
|11:45
|Гинтс Мейя
|16:24
|Оскарс Батня
|18:37
|Георгий Пуяц
|2-й период
|Никита Гусев (Н. Прохоркин)
|28:31
|28:39
|29:29
|Никита Евпалов
|Динар Хафизуллин
|34:58
|Патрик Херсли
|35:18
|37:01
|Лукас Лессио (К. Столлери, Н. Евпалов)
|39:59
|Гунарс Скворцов
|39:59
|Гунарс Скворцов
|39:59
|Марис Бичевскис
|Владислав Гавриков
|39:59
|3-й период
|44:08
|Николай Елисеев
|Сергей Широков (М. Чудинов, Я. Коскиранта)
|46:07
|Сергей Калинин
|46:36
|55:03
|Ти. Джей. Галиарди
Статистика
|20
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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