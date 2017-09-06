СКА победил рижское «Динамо» и по-прежнему не проигрывает в регулярном чемпионате КХЛ

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Встреча, прошедшая в среду в Риге, завершилась победой СКА со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Сергей Калинин (5-я минута), Никита Гусев (29) и Сергей Широков (47). У рижан отличился Лукас Лессио (38).

СКА одержал седьмую победу подряд в семи прошедших матчах с начала регулярного чемпионата КХЛ-2017/18. Теперь петербургский клуб постарается продлить свою серию 8 сентября в выездном матче против череповецкой «Северстали». «Динамо» в этот же день примет астанинский «Барыс».