Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Спартаком» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты финского «Йокерита» обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) в пользу финского клуба. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йессе Йоэнсуу (на 27-й минуте), Сами Леписте (31), Никлас Енсен (42) и Марко Анттила (47), у «Спартака» отличились Александр Комаристый (29), Дмитрий Юдин (33) и Вилле Лаюнен (58).
Хоккеисты «Спартака» прервали безголевую серию, составлявшую более 160 минут игрового времени. Защитник «Йокерита» Мэтт Гилрой, в предыдущих двух сезонах игравший за «Спартак», отметился тремя результативными передачами. Комаристый, Юдин, Лаюнен, Йоэнсуу и Леписте забросили первые шайбы в сезоне.
В воротах «Спартака» с первых минут впервые с 22 августа появился швед Маркус Свенссон, получивший травму в предыдущей игре голкипер Никита Беспалов не вошел в заявку «красно-белых».
«Спартак» следующий матч проведет 12 сентября в Казани против «Ак Барса», «Йокерит» 9 сентября сыграет в Шанхае против «Куньлуня».
|Вадим Епанчинцев
|Юкка Ялонен
|Маркус Свенссон 58:14
|Райан Запольски
|1-й период
|Расмус Риссанен
|15:11
|2-й период
|24:27
|Йессе Йоэнсуу (П. Регин, М. Гилрой)
|26:22
|28:09
|Александр Комаристый (Ю. Сергиенко, В. Лаюнен)
|29:16
|Евгений I Орлов
|Сами Леписто (М. Гилрой, Н. Йенсен)
|30:45
|32:49
|Дмитрий Юдин (Д. Калинин, Д. Толпеко)
|3-й период
|40:16
|Денис Толпеко
|Никлас Йенсен (М. Гилрой)
|41:50
|Йеспер I Йенсен
|45:04
|46:39
|Вячеслав Лещенко
|Марко Анттила (А. Пильстрем)
|46:43
|48:45
|Артем Воронин
|Петер Регин
|56:49
|57:55
|Вилле Лаюнен (И. Мирнов, Б. Максвелл)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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