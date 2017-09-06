Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Спартаком» в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) в пользу финского клуба. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йессе Йоэнсуу (на 27-й минуте), Сами Леписте (31), Никлас Енсен (42) и Марко Анттила (47), у «Спартака» отличились Александр Комаристый (29), Дмитрий Юдин (33) и Вилле Лаюнен (58).

Хоккеисты «Спартака» прервали безголевую серию, составлявшую более 160 минут игрового времени. Защитник «Йокерита» Мэтт Гилрой, в предыдущих двух сезонах игравший за «Спартак», отметился тремя результативными передачами. Комаристый, Юдин, Лаюнен, Йоэнсуу и Леписте забросили первые шайбы в сезоне.

В воротах «Спартака» с первых минут впервые с 22 августа появился швед Маркус Свенссон, получивший травму в предыдущей игре голкипер Никита Беспалов не вошел в заявку «красно-белых».

«Спартак» следующий матч проведет 12 сентября в Казани против «Ак Барса», «Йокерит» 9 сентября сыграет в Шанхае против «Куньлуня».