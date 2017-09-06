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6 сентября 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Спартаком» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты финского «Йокерита» обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты финского <span class=error>Йокерита</span> обыграли московский Спартак в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) в пользу финского клуба. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йессе Йоэнсуу (на 27-й минуте), Сами Леписте (31), Никлас Енсен (42) и Марко Анттила (47), у «Спартака» отличились Александр Комаристый (29), Дмитрий Юдин (33) и Вилле Лаюнен (58).

Хоккеисты «Спартака» прервали безголевую серию, составлявшую более 160 минут игрового времени. Защитник «Йокерита» Мэтт Гилрой, в предыдущих двух сезонах игравший за «Спартак», отметился тремя результативными передачами. Комаристый, Юдин, Лаюнен, Йоэнсуу и Леписте забросили первые шайбы в сезоне.

В воротах «Спартака» с первых минут впервые с 22 августа появился швед Маркус Свенссон, получивший травму в предыдущей игре голкипер Никита Беспалов не вошел в заявку «красно-белых».

«Спартак» следующий матч проведет 12 сентября в Казани против «Ак Барса», «Йокерит» 9 сентября сыграет в Шанхае против «Куньлуня».

6.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Спартак 3:4 Йокерит
(0:0, 2:2, 1:2)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Юкка Ялонен
Вратари
Маркус Свенссон 58:14 Райан Запольски
1-й период
Расмус Риссанен 15:11
2-й период
24:27
Йессе Йоэнсуу (П. Регин, М. Гилрой) 26:22
28:09 Александр Комаристый (Ю. Сергиенко, В. Лаюнен)
29:16 Евгений I Орлов
Сами Леписто (М. Гилрой, Н. Йенсен) 30:45
32:49 Дмитрий Юдин (Д. Калинин, Д. Толпеко)
3-й период
40:16 Денис Толпеко
Никлас Йенсен (М. Гилрой) 41:50
Йеспер I Йенсен 45:04
46:39 Вячеслав Лещенко
Марко Анттила (А. Пильстрем) 46:43
48:45 Артем Воронин
Петер Регин 56:49
57:55 Вилле Лаюнен (И. Мирнов, Б. Максвелл)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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