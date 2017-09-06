Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» и прервали шестиматчевую серию поражений
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили в гостях соперников из «Сочи» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) и прервали шестиматчевую серию поражений на старте десятого сезона в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Главные тренеры
|Сергей Зубов
|Горди Дуайер
Вратари
|Дмитрий Шикин
|Юнас Энрот
|1-й период
|02:25
|Алексей Цветков (Е. Морозов)
|03:17
|09:59
|Евгений Лапенков
|12:02
|2-й период
|21:39
|Михаил Мамкин
|21:39
|Павел Падакин
|Шарль Лингле
|21:39
|Кристиан Хенкель
|21:39
|22:11
|Юрий Александров
|24:50
|Илья Хохлов
|24:50
|Александр Китаров (А. Кулаков, Д. Коробов)
|31:15
|Джастин Фонтэйн (К. Хауден, М-А. Граньяни)
|32:06
|Шарль Лингле
|32:32
|34:09
|Вадим Щегольков (А. Цветков, Е. Лапенков)
|35:32
|Андрей Иванов
|3-й период
|Роб Клинкхаммер
|46:51
|Джастин Фонтэйн (Р. Клинкхаммер, К. Хауден)
|51:00
|59:01
Статистика
|14
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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