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6 сентября 2017, 22:24 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» и прервали шестиматчевую серию поражений

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили в гостях соперников из «Сочи» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) и прервали шестиматчевую серию поражений на старте десятого сезона в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты минского Динамо победили Сочи и прервали шестиматчевую серию поражений - Фото Увеличить
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6.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Сочи 2:4 Динамо Мн
(1:0, 1:2, 0:2)
Главные тренеры
Сергей Зубов Горди Дуайер
Вратари
Дмитрий Шикин Юнас Энрот
1-й период
02:25 Алексей Цветков (Е. Морозов)
03:17
09:59 Евгений Лапенков
12:02
2-й период
21:39 Михаил Мамкин
21:39 Павел Падакин
Шарль Лингле 21:39
Кристиан Хенкель 21:39
22:11 Юрий Александров
24:50 Илья Хохлов
24:50
Александр Китаров (А. Кулаков, Д. Коробов) 31:15
Джастин Фонтэйн (К. Хауден, М-А. Граньяни) 32:06
Шарль Лингле 32:32
34:09 Вадим Щегольков (А. Цветков, Е. Лапенков)
35:32 Андрей Иванов
3-й период
Роб Клинкхаммер 46:51
Джастин Фонтэйн (Р. Клинкхаммер, К. Хауден) 51:00
59:01
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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