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6 сентября 2017, 22:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Торпедо» прервали трехматчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты нижегородского <span class=error>Торпедо</span> обыграли ярославский Локомотив в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Максим Лазарев (6-я минута), Денис Баранцев (11) и Каспарс Даугавиньш (22).

Голкипер торпедовцев Станислав Галимов отразил 27 бросков по своим воротам.

«Торпедо», прервавшее свою трехматчевую серию поражений, 8 сентября примет минское «Динамо», а «Локомотив» 11 сентября дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

6.09.2017 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 3:0 Локомотив
(2:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Алексей Кудашов
Вратари
Станислав Галимов Александр Судницин
1-й период
05:39 Максим Лазарев (К. Даугавиньш)
10:48 Денис Баранцев (К. Даугавиньш)
14:25 Евгений Мозер
14:25 Евгений Мозер
2-й период
21:55 Каспарс Даугавиньш (Е. Дугин, Д. Шуленин)
24:58 Евгений Грачев
Рушан Рафиков 24:58
Павел Красковский 34:31
Стаффан Кронвалль 39:11
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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