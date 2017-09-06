Хоккеисты «Торпедо» прервали трехматчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»

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Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Максим Лазарев (6-я минута), Денис Баранцев (11) и Каспарс Даугавиньш (22).

Голкипер торпедовцев Станислав Галимов отразил 27 бросков по своим воротам.

«Торпедо», прервавшее свою трехматчевую серию поражений, 8 сентября примет минское «Динамо», а «Локомотив» 11 сентября дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».