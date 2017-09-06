Хоккеисты «Торпедо» прервали трехматчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Максим Лазарев (6-я минута), Денис Баранцев (11) и Каспарс Даугавиньш (22).
Голкипер торпедовцев Станислав Галимов отразил 27 бросков по своим воротам.
«Торпедо», прервавшее свою трехматчевую серию поражений, 8 сентября примет минское «Динамо», а «Локомотив» 11 сентября дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
|6.09.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|3:0
|Локомотив
|(2:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Алексей Кудашов
Вратари
|Станислав Галимов
|Александр Судницин
|1-й период
|05:39
|Максим Лазарев (К. Даугавиньш)
|10:48
|Денис Баранцев (К. Даугавиньш)
|14:25
|Евгений Мозер
|14:25
|Евгений Мозер
|2-й период
|21:55
|Каспарс Даугавиньш (Е. Дугин, Д. Шуленин)
|24:58
|Евгений Грачев
|Рушан Рафиков
|24:58
|Павел Красковский
|34:31
|Стаффан Кронвалль
|39:11
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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