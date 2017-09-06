Московское «Динамо» победило «Северсталь», одержав пятую победу подряд в КХЛ

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В составе «Динамо» отличились Дмитрий Казионов (10-я минута), Владимир Брюквин (34), Даниил Тарасов (51), Андрей Алексеев (56) и Артем Подшендялов (59). У «Северстали» заброшенной шайбой отметился Александр Бумагин.

Для москвичей эта победа стало пятой подряд в КХЛ.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Северсталь» проведет домашний матч против санкт-петербургского СКА. Обе встречи пройдут 8 сентября.

В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» одолел одолел казанский «Ак Барс» (3:2), а нижегородское «Торпедо» победило ярославский «Локомотив» (3:0).