Московское «Динамо» победило «Северсталь», одержав пятую победу подряд в КХЛ
ТАСС, 6 сентября. Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Динамо» отличились Дмитрий Казионов (10-я минута), Владимир Брюквин (34), Даниил Тарасов (51), Андрей Алексеев (56) и Артем Подшендялов (59). У «Северстали» заброшенной шайбой отметился Александр Бумагин.
Для москвичей эта победа стало пятой подряд в КХЛ.
В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Северсталь» проведет домашний матч против
В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» одолел одолел казанский «Ак Барс» (3:2), а нижегородское «Торпедо» победило ярославский «Локомотив» (3:0).
|6.09.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|1:5
|ХК Динамо
|(1:1, 0:1, 0:3)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Владимир Воробьев
Вратари
|Юлиус Гудачек 57:52 (Ю. Гудачек 58:09)
|Александр Еременко
|1-й период
|06:30
|Дмитрий Кагарлицкий
|Даниил Тарасов
|06:42
|09:07
|Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов)
|Дмитрий Казионов (Ю. Хиетанен, Д. Вишневский)
|09:32
|2-й период
|Владимир Брюквин (А. Алексеев, А. Кутейкин)
|33:43
|Дмитрий Казионов
|35:19
|36:58
|Адам Мазур
|3-й период
|47:41
|Максим Рыбин
|Илья Никулин
|47:41
|48:17
|Даниил Тарасов (А. Подшендялов, Е. Зайцев)
|50:41
|Андрей I Алексеев
|55:13
|Евгений Артюхин
|55:57
|Артем Подшендялов (7606, Е. Артюхин)
|п.в.
|58:09
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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