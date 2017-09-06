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6 сентября 2017, 22:05 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» победило «Северсталь», одержав пятую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 6 сентября. Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе «Динамо» отличились Дмитрий Казионов (10-я минута), Владимир Брюквин (34), Даниил Тарасов (51), Андрей Алексеев (56) и Артем Подшендялов (59). У «Северстали» заброшенной шайбой отметился Александр Бумагин.

Для москвичей эта победа стало пятой подряд в КХЛ.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Северсталь» проведет домашний матч против санкт-петербургского СКА. Обе встречи пройдут 8 сентября.

В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» одолел одолел казанский «Ак Барс» (3:2), а нижегородское «Торпедо» победило ярославский «Локомотив» (3:0).

6.09.2017 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 1:5 ХК Динамо
(1:1, 0:1, 0:3)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Владимир Воробьев
Вратари
Юлиус Гудачек 57:52 (Ю. Гудачек 58:09) Александр Еременко
1-й период
06:30 Дмитрий Кагарлицкий
Даниил Тарасов 06:42
09:07 Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов)
Дмитрий Казионов (Ю. Хиетанен, Д. Вишневский) 09:32
2-й период
Владимир Брюквин (А. Алексеев, А. Кутейкин) 33:43
Дмитрий Казионов 35:19
36:58 Адам Мазур
3-й период
47:41 Максим Рыбин
Илья Никулин 47:41
48:17
Даниил Тарасов (А. Подшендялов, Е. Зайцев) 50:41
Андрей I Алексеев 55:13
Евгений Артюхин 55:57
Артем Подшендялов (7606, Е. Артюхин) п.в. 58:09
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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Северсталь
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