«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в среду в Екатеринбурге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). На шайбы Иржи Секача (3-я минута) и Антона Глинкина (5) «Автомобилист» ответил точными бросками Александра Торченюка (31), Никиты Трямкина (35) и Ильи Крикунова (56).

Игра в Екатеринбурге стала для Зинэтулы Билялетдинова 700-й на посту главного тренера «Ак Барса».