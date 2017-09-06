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6 сентября 2017, 19:50 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты екатеринбургского Автомобилиста обыграли казанский Ак Барс в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Екатеринбурге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). На шайбы Иржи Секача (3-я минута) и Антона Глинкина (5) «Автомобилист» ответил точными бросками Александра Торченюка (31), Никиты Трямкина (35) и Ильи Крикунова (56).

Игра в Екатеринбурге стала для Зинэтулы Билялетдинова 700-й на посту главного тренера «Ак Барса».

Следующий матч «Автомобилист» проведет 8 сентября дома против хабаровского «Амура». «Ак Барс» в этот же день сыграет в Ханты-Мансийске против местной «Югры».

6.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат
Автомобилист 3:2 Ак Барс
(0:2, 2:0, 1:0)
Вратари
1-й период
Секач И. (Азеведо Дж., Ландер А.) 02:49
03:32 Кинг Д.
Глинкин А. (Токранов В., Ткачев В.) 04:42
2-й период
24:11 Паре Ф.
29:45 Егоршев С.
30:33 Торченюк А. (Чесалин Е.)
Чибисов А. 32:08
34:37 Трямкин Н.
Яруллин А. 36:06
39:19 Мишарин Г.
3-й период
Язьков Н. 43:50
55:01 Крикунов И. (Голышев А.)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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