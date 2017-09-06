«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Екатеринбурге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). На шайбы Иржи Секача (3-я минута) и Антона Глинкина (5) «Автомобилист» ответил точными бросками Александра Торченюка (31), Никиты Трямкина (35) и Ильи Крикунова (56).
Игра в Екатеринбурге стала для Зинэтулы Билялетдинова 700-й на посту главного тренера «Ак Барса».
Следующий матч «Автомобилист» проведет 8 сентября дома против хабаровского «Амура». «Ак Барс» в этот же день сыграет в
|6.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|Автомобилист
|3:2
|Ак Барс
|(0:2, 2:0, 1:0)
Вратари
|1-й период
|Секач И. (Азеведо Дж., Ландер А.)
|02:49
|03:32
|Кинг Д.
|Глинкин А. (Токранов В., Ткачев В.)
|04:42
|2-й период
|24:11
|Паре Ф.
|29:45
|Егоршев С.
|30:33
|Торченюк А. (Чесалин Е.)
|Чибисов А.
|32:08
|34:37
|Трямкин Н.
|Яруллин А.
|36:06
|39:19
|Мишарин Г.
|3-й период
|Язьков Н.
|43:50
|55:01
|Крикунов И. (Голышев А.)
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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