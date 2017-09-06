«Беларусь 5» в годовщину трагедии ярославского «Локомотива» покажет документальный фильм «Салей, которого мы не знали»

«7 сентября — «черная» дата для всего спорта. В этот день в 2011-м году на территории Ярославской области упал самолет Як-42. На борту были хоккеисты хоккейного клуба «Локомотив», которые летели в Минск на первый матч сезона КХЛ.

В авиакатастрофе погибли 43 человека. Среди них — трое белорусов: Сергей Остапчук, Николай Кривоносов и Руслан Салей. В годовщину трагедии телеканал «Беларусь 5» покажет хроникально-документальный фильм «Салей, которого мы не знали». Начало в 21.15.