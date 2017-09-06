«Беларусь 5» в годовщину трагедии ярославского «Локомотива» покажет документальный фильм «Салей, которого мы не знали»
Телеканал «Беларусь 5» в годовщину трагедии ярославского «Локомотива», 7 сентября, покажет документальный фильм «Салей, которого мы не знали».
«7 сентября — «черная» дата для всего спорта. В этот день в 2011-м году на территории Ярославской области упал самолет Як-42. На борту были хоккеисты хоккейного клуба «Локомотив», которые летели в Минск на первый матч сезона КХЛ.
В авиакатастрофе погибли 43 человека. Среди них — трое белорусов: Сергей Остапчук, Николай Кривоносов и Руслан Салей. В годовщину трагедии телеканал «Беларусь 5» покажет
Накануне фильма смотрите на «Беларусь 5″ свежий выпуск программы “Овертайм”. Главные темы выпуска: “Неман” в Лиге чемпионов, “Динамо” в КХЛ, а также старт белорусской экстралиги. Начало программы в 20.45», — говорится в
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