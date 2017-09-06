Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30917250/
6 сентября 2017, 15:07 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

«Беларусь 5» в годовщину трагедии ярославского «Локомотива» покажет документальный фильм «Салей, которого мы не знали»

Телеканал «Беларусь 5» в годовщину трагедии ярославского «Локомотива», 7 сентября, покажет документальный фильм «Салей, которого мы не знали».

«7 сентября — «черная» дата для всего спорта. В этот день в 2011-м году на территории Ярославской области упал самолет Як-42. На борту были хоккеисты хоккейного клуба «Локомотив», которые летели в Минск на первый матч сезона КХЛ.

В авиакатастрофе погибли 43 человека. Среди них — трое белорусов: Сергей Остапчук, Николай Кривоносов и Руслан Салей. В годовщину трагедии телеканал «Беларусь 5» покажет хроникально-документальный фильм «Салей, которого мы не знали». Начало в 21.15.

Накануне фильма смотрите на «Беларусь 5″ свежий выпуск программы “Овертайм”. Главные темы выпуска: “Неман” в Лиге чемпионов, “Динамо” в КХЛ, а также старт белорусской экстралиги. Начало программы в 20.45», — говорится в пресс-релизе «Беларусь 5».

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Все новости
6 сентября

СССР — Югославия. Пропасть глубиной в 25 лет

"Динамо" Мн: пять причин худшего старта

Календарь всех юношеских чемпионатов Беларуси