«Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в альтернативной форме
«Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в новой альтернативной форме.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Впервые игроки команды вышли в комплекте, выполненном в цветах «АВТОВАЗа», в матче с магнитогорским «Металлургом», а затем сыграли в нём с «Куньлунь Ред Стар».
22 сентября 2017 года — с «Ак Барсом»;
28 сентября 2017 года — с «Салаватом Юлаевым»;
12 октября 2017 года — с «Йокеритом»;
11 декабря 2017 года — с «Авангардом»;
25 декабря 2017 года — с «Локомотивом»;
29 декабря 2017 года — с ЦСКА;
5 января 2018 года — с московским «Динамо»;
7 января 2018 года — со СКА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter