«Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в альтернативной форме

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Впервые игроки команды вышли в комплекте, выполненном в цветах «АВТОВАЗа», в матче с магнитогорским «Металлургом», а затем сыграли в нём с «Куньлунь Ред Стар».

22 сентября 2017 года — с «Ак Барсом»;

28 сентября 2017 года — с «Салаватом Юлаевым»;

12 октября 2017 года — с «Йокеритом»;

11 декабря 2017 года — с «Авангардом»;

25 декабря 2017 года — с «Локомотивом»;

29 декабря 2017 года — с ЦСКА;

5 января 2018 года — с московским «Динамо»;

7 января 2018 года — со СКА.