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6 сентября 2017, 14:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в альтернативной форме

«Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в новой альтернативной форме.

Лада определилась со всеми матчами которые проведёт в новой альтернативной форме. Увеличить
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Впервые игроки команды вышли в комплекте, выполненном в цветах «АВТОВАЗа», в матче с магнитогорским «Металлургом», а затем сыграли в нём с «Куньлунь Ред Стар».

22 сентября 2017 года — с «Ак Барсом»;
28 сентября 2017 года — с «Салаватом Юлаевым»;
12 октября 2017 года — с «Йокеритом»;
11 декабря 2017 года — с «Авангардом»;
25 декабря 2017 года — с «Локомотивом»;
29 декабря 2017 года — с ЦСКА;
5 января 2018 года — с московским «Динамо»;
7 января 2018 года — со СКА.

Лада
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