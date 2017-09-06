Мухометов: Тренер ХК «Адмирал» Андриевский имеет большой кредит доверия

На старте сезона КХЛ «Адмирал» провел выездную серию из семи матчей, сумев добиться одной победы — в игре против челябинского «Трактора» (3:2).

«Кредит доверия у Андриевского большой, он доказал свою состоятельность по итогам двух предыдущих сезонов. Мы ему полностью доверяем, у нас нет никаких мыслей [об увольнении] насчет главного тренера или тренерского штаба у нас нет. Если игроки будут стараться играть на том же уровне, то результат придет. На данном этапе вопросов к Андриевскому не очень много», — сказал Мухометов.

После семи матчей «Адмирал» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе три очка. В следующем матче 11 сентября «Адмирал» на своей площадке сыграет против «Слована» из Братиславы.