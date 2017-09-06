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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30915914/
6 сентября 2017, 13:40 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус забросил 20 и более шайб уже второму клубу КХЛ

Вчера астанинский «Барыс» в напряженном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев» (5:3). KHL.ru привел некоторые статистические подробности, касающиеся главного героя матча — нападающего столичной команды Найджела Доуса.

В матче «Салават Юлаев» — «Барыс» 5-го сентября зафиксирован второй в сезоне хет-трик. Его автор — капитан «Барыса» Найджел Доус. Из 375 матчей в КХЛ, это девятый, когда он забрасывает три и более шайб: сейчас на счету форварда восемь хет-триков и один покер. Всего же Доус забил уже 190 голов, что позволяет ему делить 84 место в списке лучших снайперов отечественных чемпионатов вместе с Валентином Гуреевым и Михаилом Варнаковым-младшим. Не так далеко канадо-казахстанскому нападающему и до двухсотой шайбы, а это будет уже 64-е место. Хотя есть в коллекции Доуса и одна первая строчка — он лидер среди снайперов-легионеров не только в КХЛ, но и в чемпионатах России.

«Салават Юлаев» для Найджела Доуса вторая команда, которой он забросил 20 и более шайб: челябинскому «Трактору» — 21, «Салавату» — теперь 20. Больше Доуса уфимскому клубу в чемпионатах России забивали только двое — Сергей Мозякин (22) и Данис Зарипов (27). До вторника Найджел в гостях чаще всего отличался голами в Челябинске и Магнитогорске — по девять раз. Однако хет-трик в Уфе перекроил список «любимых» городов нападающего, и теперь на первом месте Уфа. Именно в столице Башкортостана у Доуса зафиксирована максимальная результативность: 11 голов. Примечательно и то, что больше этого форварда в Уфе не забивал никто из игроков гостевых команд. Данис Зарипов в данном городе забросил также 11 шайб, Сергей Мозякин — 10.

Для Доуса нынешний старт — самый резвый по количеству заброшенных шайб в первых шести матчах сезона, он успел огорчить вратарей соперника уже восемь раз. Следующую игру «Барыс» проводит в пятницу в Риге, и у Найджела Доуса есть прекрасный шанс повторить свою рекордную серию по количеству матчей с заброшенными шайбами.

По общему количеству шайб в КХЛ на сегодняшний день Найджел Доус занимает четвёртое место после Сергея Мозякина (348), Даниса Зарипова (254) и Александра Радулова (193). Если рассматривать только выездные игры, то здесь Доус третий (95) после Мозякина (183) и Зарипова (140).

Ещё один любопытный подсчёт: количество матчей в сезоне с двумя и более шайбами за игру. У Доуса в этом сезоне таких встреч уже три. Личное достижение форварда зафиксировано в прошлом чемпионате — 10 игр. Это чуть-чуть не дотягивает до рекорда лиги, который удерживает Сергей Мозякин (11 матчей в сезоне 2013/2014). Рекорд чемпионатов России немного выше: 12 матчей, и принадлежит он Данису Зарипову (сезон 2006/2007).

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Новости КХЛ

Найджел Доус: Это был отличный «камбэк» для нашей команды

Найджел Доус: Это был отличный «камбэк» для нашей команды

Накануне астанинский «Барыс» совершил сумасшедший «камбэк» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым"(5:3), благодаря хет-трику своего капитана Найджела Доуса, который рассказал корреспонденту KHL.ru, как казахстанцы сумели вернуться в игру.
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