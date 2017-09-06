Доус забросил 20 и более шайб уже второму клубу КХЛ
Вчера астанинский «Барыс» в напряженном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев» (5:3). KHL.ru привел некоторые статистические подробности, касающиеся главного героя матча — нападающего столичной команды Найджела Доуса.
В матче «Салават Юлаев» — «Барыс» 5-го сентября зафиксирован второй в сезоне
«Салават Юлаев» для Найджела Доуса вторая команда, которой он забросил 20 и более шайб: челябинскому «Трактору» — 21, «Салавату» — теперь 20. Больше Доуса уфимскому клубу в чемпионатах России забивали только двое — Сергей Мозякин (22) и Данис Зарипов (27). До вторника Найджел в гостях чаще всего отличался голами в Челябинске и Магнитогорске — по девять раз. Однако
Для Доуса нынешний старт — самый резвый по количеству заброшенных шайб в первых шести матчах сезона, он успел огорчить вратарей соперника уже восемь раз. Следующую игру «Барыс» проводит в пятницу в Риге, и у Найджела Доуса есть прекрасный шанс повторить свою рекордную серию по количеству матчей с заброшенными шайбами.
По общему количеству шайб в КХЛ на сегодняшний день Найджел Доус занимает четвёртое место после Сергея Мозякина (348), Даниса Зарипова (254) и Александра Радулова (193). Если рассматривать только выездные игры, то здесь Доус третий (95) после Мозякина (183) и Зарипова (140).
Ещё один любопытный подсчёт: количество матчей в сезоне с двумя и более шайбами за игру. У Доуса в этом сезоне таких встреч уже три. Личное достижение форварда зафиксировано в прошлом чемпионате — 10 игр. Это
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