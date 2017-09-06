Найджел Доус: Это был отличный «камбэк» для нашей команды
Накануне астанинский «Барыс» совершил сумасшедший «камбэк» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым"(5:3), благодаря
хет-трику своего капитана Найджела Доуса, который рассказал корреспонденту KHL.ru, как казахстанцы сумели вернуться в игру.
— Евгений Корешков на
— Опредёленно, это была увлекательная игра, она шла в обе стороны. Мы забили два быстрых гола, затем они забросили две шайбы, но затем мы снова три. Это хоккей, иногда такие хорошие вещи случаются.
— У вас есть объяснение тому, что произошло в последние полторы минуты с командой? Откуда взялись силы?
— Мы просто хотели сравнять счёт, понимали, что у нас есть возможность при игре в большинстве. Марти (Мартен
— Что говорил Корешков во время
— Он ничего не говорил, просто дал нам отдохнуть.
— Вы в курсе, что стали лучшим в КХЛ по количеству
— У нас молодая команда, и нужен был хороший старт чемпионата. Иногда, конечно, нам везёт, но сезон длинный, нужно продолжать работать и использовать свои шансы.
— Как удалось так быстро создать новое ударное звено? Многие думали, что после ухода Боченски и Бойда «Барыс» просядет в атаке?
— Новые ребята, Линден Вей и Мэттью Фрэттин, играют хорошо, они только приехали в лигу, но сразу же начали создавать моменты и забивать. Да, много перемен произошло в команде, но мы снова здесь, и новые игроки используют те возможности, которые им предоставляют.
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