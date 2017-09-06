Найджел Доус: Это был отличный «камбэк» для нашей команды

— Евгений Корешков на пресс-конференции сказал, что это был самый фантастический матч в его жизни. А в вашей?

— Опредёленно, это была увлекательная игра, она шла в обе стороны. Мы забили два быстрых гола, затем они забросили две шайбы, но затем мы снова три. Это хоккей, иногда такие хорошие вещи случаются.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 3, 5.09.2017, 17:00 3:5 Салават Юлаев Барыс

— У вас есть объяснение тому, что произошло в последние полторы минуты с командой? Откуда взялись силы?

— Мы просто хотели сравнять счёт, понимали, что у нас есть возможность при игре в большинстве. Марти (Мартен Сен-Пьер — прим. KHL.ru) забросил отличную шайбу, которая стала победной в матче. Мы не собирались отсиживаться, когда сравняли счёт, хотели выиграть. Это отличный «камбэк» для нашей команды.

— Что говорил Корешков во время тайм-аута при счете 2:3?

— Он ничего не говорил, просто дал нам отдохнуть.

— Вы в курсе, что стали лучшим в КХЛ по количеству хет-триков и обошли по этому показателю Сергея Мозякина? А того, что старт нынешнего сезона — лучший для вас в КХЛ?

— У нас молодая команда, и нужен был хороший старт чемпионата. Иногда, конечно, нам везёт, но сезон длинный, нужно продолжать работать и использовать свои шансы.

— Как удалось так быстро создать новое ударное звено? Многие думали, что после ухода Боченски и Бойда «Барыс» просядет в атаке?

— Новые ребята, Линден Вей и Мэттью Фрэттин, играют хорошо, они только приехали в лигу, но сразу же начали создавать моменты и забивать. Да, много перемен произошло в команде, но мы снова здесь, и новые игроки используют те возможности, которые им предоставляют.