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6 сентября 2017, 12:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вице-президент «Роснефти» Леонтьев объяснил низкую посещаемость ЦСКА началом сезона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Низкая посещаемость домашних матчей московского ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ связана с началом сезона и самой вместимостью арены на Ленинградском проспекте, заявил «Р-Спорт» пресс-секретарь — вице-президент компании «Роснефть», являющейся генеральным спонсором армейцев, Михаил Леонтьев.

<em>ВЛАДИВОСТОК 6 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Низкая посещаемость домашних матчей московского ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span> связана с началом сезона и самой вместимостью арены на Ленинградском проспекте заявил Р-Спорт <nobr>пресс-секретарь </nobr>— <nobr>вице-президент</nobr> компании <span class=error>Роснефть</span> являющейся генеральным спонсором армейцев Михаил <span class=error>Леонтьев</span>. Увеличить
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Последний домашний матч ЦСКА в чемпионате КХЛ, в котором армейцы во вторник обыграли ханты-мансийскую «Югру» со счетом 5:0, согласно статистике на официальном сайте лиги, посетили 2350 человек.

«Все-таки начало сезона, на решающие матчи люди будут ходить. Лето все-таки. И в нашем дворце проблемы с посещаемостью нет, есть проблема с самим дворцом, он просто маленький. Мы ничего здесь сделать не можем. По новому дворцу я вам сказать прямо сейчас ничего не смогу», — заявил Леонтьев.

Вместимость ЛДС ЦСКА — 5600 зрителей.

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