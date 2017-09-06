Вице-президент «Роснефти» Леонтьев объяснил низкую посещаемость ЦСКА началом сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последний домашний матч ЦСКА в чемпионате КХЛ, в котором армейцы во вторник обыграли ханты-мансийскую «Югру» со счетом 5:0, согласно статистике на официальном сайте лиги, посетили 2350 человек.

«Все-таки начало сезона, на решающие матчи люди будут ходить. Лето все-таки. И в нашем дворце проблемы с посещаемостью нет, есть проблема с самим дворцом, он просто маленький. Мы ничего здесь сделать не можем. По новому дворцу я вам сказать прямо сейчас ничего не смогу», — заявил Леонтьев.

Вместимость ЛДС ЦСКА — 5600 зрителей.