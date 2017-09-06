Вице-президент «Роснефти» Леонтьев объяснил низкую посещаемость ЦСКА началом сезона
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Низкая посещаемость домашних матчей московского ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ связана с началом сезона и самой вместимостью арены на Ленинградском проспекте, заявил «Р-Спорт» пресс-секретарь — вице-президент компании «Роснефть», являющейся генеральным спонсором армейцев, Михаил Леонтьев.
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Последний домашний матч ЦСКА в чемпионате КХЛ, в котором армейцы во вторник обыграли
«Все-таки начало сезона, на решающие матчи люди будут ходить. Лето
Вместимость ЛДС ЦСКА — 5600 зрителей.
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