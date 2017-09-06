«Динамо» Мн: пять причин худшего старта
Перечисляем самое очевидное, что легло в основу антирекордного старта сезона в исполнении команды Горди Дуайера.
Календарь на старте
Есть такое тошнотворное в своей спорности выражение — «свои очки». Конечно, чтобы претендовать на выход в
Тот же «Витязь», скажем, уже успел в гостях отобрать баллы у СКА. «Йокерит» этого сделать не сумел, хотя возможности «шутов» хорошо известны: будет сюрпризом, если они не заимеют преимущество своего льда в первом
«Слован» — иное дело. Почти иное — и «Спартак» с «Северсталью», хотя они тоже ничуть не слабее «зубров». Три гостевых матча — первый определяющий момент, когда толком можно было понять, на что способны в текущей регулярной кампании «бело-синие». Способны, выходит, не на многое. Почему? Ступаем дальше.
Позднее комплектование
Не станем лишний раз сокрушаться по поводу того, что в «Динамо» в межсезонье затеяли коренную перестройку, в разгар которой решили повернуться все вспять. Разумеется, ни к чему хорошему это не может привести в принципе. Куда перспективнее, возможно, было бы попытаться сохранить прежнюю легионерскую составляющую. Речь не о том, будто новоприбывшие ниже классом — им в естественном порядке необходимо время на адаптацию.
Ладно. Тезис в ином. Не сказать, чтобы по персоналиям команда стала на порядок слабее. Более того, убежден: если бы имена играли в хоккей, минчане обязаны были бы запрыгивать в
Горди Дуайер только на «Кубке ЛЖД» впервые смог работать с составом, близким к оптимальному, в чем сам с сожалением признавался на
Обилие удалений
Посыл предельно прост, и едва ли он нуждается в расшифровке. Ни разу в шести матчах «Динамо» не заработало штрафа меньше, чем соперник. Это будет так, даже если считать только реально проведенное в меньшинстве время, то есть без учета дисциплинарных наказаний. По общему количеству минут клуб лидирует в лиге с немалым отрывом — на 16 впереди «Слована». В общем, слишком много, чтобы количество не перешло в качество. Самое удручающее, что причина всему — банальное отсутствие выдержки и грубость отдельных исполнителей, не имеющая ничего общего с тренерскими внушениями.
Легионерская тройка
Горди Дуайер на старте сезона сделал акцент на сведении в одном звене лучших атакующих сил. Фонтэйн, Клинкхаммер и Хауден составляли одну тройку в нападении, что был, пожалуй, не лучший план. Весьма спорный. То есть, соперника в чужой зоне они, безусловно, озадачивали — хотя бы
Реализация большинства
Показатель, в котором в предыдущих сезонах динамовцы находились на лидирующих позициях. Порой на отдельных сентябрьских отрезках он достигал даже 25 процентов. Когда мало что удавалось в равных составах, зачастую приходила на выручку поставленная игра в большинстве. Увы, раньше, а не сейчас. Сейчас «зубры» в данной номинации являются худшим клубом лиги. Они успешно использовали лишь одну (!) из 23 попыток — столько же, сколько горемычные «Автомобилист» и «Лада», однако соперников тех судьи оставляли в меньшинстве реже.
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