«Динамо» Мн: пять причин худшего старта

Календарь на старте



Есть такое тошнотворное в своей спорности выражение — «свои очки». Конечно, чтобы претендовать на выход в плей-офф, необходимо их брать у любого соперника, во всяком случае — на домашней площадке. Естественно, постсезонного счастья исключительно на несчастье андердогов не построишь — а значит, цеплять изредка следует и фаворитов. И все-таки стартовые матчи могли ввергнуть в глубокую печаль, прежде всего, по причине качества игры. Результаты рисковали разве только вогнать в легкую тоску.



Тот же «Витязь», скажем, уже успел в гостях отобрать баллы у СКА. «Йокерит» этого сделать не сумел, хотя возможности «шутов» хорошо известны: будет сюрпризом, если они не заимеют преимущество своего льда в первом нокаут-раунде. Собственно, с мнением, что потенциал всех гостивших в Минске противников выше — по крайней мере, сейчас, — соглашался в анонсе и прессболовский гуру Сергей Малышко.



«Слован» — иное дело. Почти иное — и «Спартак» с «Северсталью», хотя они тоже ничуть не слабее «зубров». Три гостевых матча — первый определяющий момент, когда толком можно было понять, на что способны в текущей регулярной кампании «бело-синие». Способны, выходит, не на многое. Почему? Ступаем дальше.

Позднее комплектование



Не станем лишний раз сокрушаться по поводу того, что в «Динамо» в межсезонье затеяли коренную перестройку, в разгар которой решили повернуться все вспять. Разумеется, ни к чему хорошему это не может привести в принципе. Куда перспективнее, возможно, было бы попытаться сохранить прежнюю легионерскую составляющую. Речь не о том, будто новоприбывшие ниже классом — им в естественном порядке необходимо время на адаптацию.



Ладно. Тезис в ином. Не сказать, чтобы по персоналиям команда стала на порядок слабее. Более того, убежден: если бы имена играли в хоккей, минчане обязаны были бы запрыгивать в плей-офф с седьмой-восьмой подножки. Впрочем, подобного шанса еще никто не лишал. Почему же все выглядит так удручающе? Ответ тривиален: нужно время. Самое время вспомнить, как поздно завершилась комплектование клуба. Главный тренер был найден в конце июня.



Горди Дуайер только на «Кубке ЛЖД» впервые смог работать с составом, близким к оптимальному, в чем сам с сожалением признавался на пресс-конференции в канун старта «регулярки». Кое-кто, как Хауден, присоединились еще позднее.

Обилие удалений



Посыл предельно прост, и едва ли он нуждается в расшифровке. Ни разу в шести матчах «Динамо» не заработало штрафа меньше, чем соперник. Это будет так, даже если считать только реально проведенное в меньшинстве время, то есть без учета дисциплинарных наказаний. По общему количеству минут клуб лидирует в лиге с немалым отрывом — на 16 впереди «Слована». В общем, слишком много, чтобы количество не перешло в качество. Самое удручающее, что причина всему — банальное отсутствие выдержки и грубость отдельных исполнителей, не имеющая ничего общего с тренерскими внушениями.



Легионерская тройка



Горди Дуайер на старте сезона сделал акцент на сведении в одном звене лучших атакующих сил. Фонтэйн, Клинкхаммер и Хауден составляли одну тройку в нападении, что был, пожалуй, не лучший план. Весьма спорный. То есть, соперника в чужой зоне они, безусловно, озадачивали — хотя бы из-за совокупного класса исполнителей, но остальные пятерки от этого страдали. Уж слишком очевиден был крен. Вариант рассредоточить легионеров пока не использовался так часто, чтобы твердить о его бесперспективности…

Реализация большинства



Показатель, в котором в предыдущих сезонах динамовцы находились на лидирующих позициях. Порой на отдельных сентябрьских отрезках он достигал даже 25 процентов. Когда мало что удавалось в равных составах, зачастую приходила на выручку поставленная игра в большинстве. Увы, раньше, а не сейчас. Сейчас «зубры» в данной номинации являются худшим клубом лиги. Они успешно использовали лишь одну (!) из 23 попыток — столько же, сколько горемычные «Автомобилист» и «Лада», однако соперников тех судьи оставляли в меньшинстве реже.