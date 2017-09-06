Особая форма звездной болезни. Почему «Салават Юлаев» проигрывает в концовках
Наказания судей, заявление президента «Авангарда» и другие события дня — в обзоре Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Если вы не видели матч между «Северсталью» и «Динамо» Минск, то пересмотрите хотя бы момент с удалением Роба Клинкхаммера из белорусского клуба. Он получил пять и двадцать минут за «колющий дар», но вы не увидите на экране этого действия, пусть и показ из Череповца ужасный. Конфликт с Даниилом Вовченко был, но там была лишь либо обоюдная грубость, либо удар клюшкой. Однако лайнсмен взял на себя ответственность, сообщил главному и тот принял решение удалить Роба до конца игры.
Вовченко вообще избежал
ЗАЯВЛЕНИЕ ШАЛАЕВА.
Стоило «Авангарду» победить в Братиславе, сыграв достойно (но не без проблем) со слабым соперником, как тут же президент клуба Владимир Шалаев выступил с заявлением, что в команде все хорошо, никаких конфликтов нет, и вообще надо об этом молчать и не нагнетать.
Не сказать, что в клубе все уж совсем идеально. Пока нет единства, но одной стороне пошло на пользу поражение в Подольске. Неудача была слишком яркой, чтобы можно было мгновенно забыть о ней, но эти 2:6 позволили тренеру и менеджерам немного успокоить недовольных. Вы, мол, прежде, чем разговаривать и обсуждать тренера, посмотрите на себя.
На время все действительно успокоилось. И думаю, что в ближайшее время никаких ярких новостей из клуба не будет. Если только Андрей Скабелка не захочет усилить свой успех и не начнет репрессии. А он может, как помним из его новосибирской истории.
УФИМЦАМ НУЖЕН АВТОРИТЕТ.
«Салават Юлаев» умудрился проиграть за минуту в основное время, хотя когда диктор объявил по стадиону о скором завершении матча, вел в счете и мог удержать преимущество. Но старая болезнь помешала. А болезнь эта звездная, но не в том смысле, что люди ходят вокруг стадиона, задрав нос, не видя окружающих. Нет — другая ее форма. Это когда ты на льду считаешь, что тебя все боятся, ты играешь круче всех и можешь многое.
Чем прекрасен хоккей, так это тем, что тут за это могут наказать в любую секунду. Например, сделать больно, врезавшись в человека, который считает, что никогда не потеряет шайбу. Или всегда найдутся
Подобное высокомерие надо выжигать из игроков «Салавата Юлаева», но это сделать трудно. Им бы в коллектив человека, который бы имел авторитет осаждать зазнаек. Или тренера, которого бы хоккеисты боялись и уважали (именно в такой последовательности) одновременно. Но дефицит влиятельных кадров и приводит к таким неудачам.
«ЮГРА» ОБРЕЧЕНА?
После унизительного поражения в Москве («Югра» нанесла 9 бросков по итогам двух периодов по воротам Ильи Сорокина) главный тренер
Надо бы спросить с того, кто именно привез этого нападающего, который еще на предсезонных турнирах выглядел слабее Александра Акмальдинова и инертней Андрея Анкудинова. Но по большому счету, никакого кризиса у клуба нет. Три победы, пусть и только одна в основное время — это совсем неплохо. Это клуб прыгнул выше головы, учитывая кадровые проблемы. Но даже в
Сейчас каждый может назвать свою тройку команд, которая покинет лигу, но у каждого «Югра» будет в этом списке. Ни денег, ни зрительского интереса, отвратительный показ, невпечатляющие результаты (бездушный рейтинг не учитывает разные факторы). Игорь Захаркин — молодец, делает многое. Но вряд ли клуб спасется.
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