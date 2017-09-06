Особая форма звездной болезни. Почему «Салават Юлаев» проигрывает в концовках

Если вы не видели матч между «Северсталью» и «Динамо» Минск, то пересмотрите хотя бы момент с удалением Роба Клинкхаммера из белорусского клуба. Он получил пять и двадцать минут за «колющий дар», но вы не увидите на экране этого действия, пусть и показ из Череповца ужасный. Конфликт с Даниилом Вовченко был, но там была лишь либо обоюдная грубость, либо удар клюшкой. Однако лайнсмен взял на себя ответственность, сообщил главному и тот принял решение удалить Роба до конца игры.

Вовченко вообще избежал какого-то наказания, что странно. Это была результативная ошибка. Минчане потеряли ведущего игрока, все звенья рассыпались, было несправедливое большинство и хозяева одержали победу в основное время. КХЛ признала, что арбитры ошиблись, но все, чего хотят игроки, тренеры и менеджеры — сообщить, как именно наказан судья. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов против таких сообщений, в его словах есть логика, но все аргументы только нагнетают обстановку. Может быть, пока не время так закрываться? По крайней мере, в эпизодах, когда вина судьи очевидна.

ЗАЯВЛЕНИЕ ШАЛАЕВА.

Стоило «Авангарду» победить в Братиславе, сыграв достойно (но не без проблем) со слабым соперником, как тут же президент клуба Владимир Шалаев выступил с заявлением, что в команде все хорошо, никаких конфликтов нет, и вообще надо об этом молчать и не нагнетать.

Не сказать, что в клубе все уж совсем идеально. Пока нет единства, но одной стороне пошло на пользу поражение в Подольске. Неудача была слишком яркой, чтобы можно было мгновенно забыть о ней, но эти 2:6 позволили тренеру и менеджерам немного успокоить недовольных. Вы, мол, прежде, чем разговаривать и обсуждать тренера, посмотрите на себя. Играете-то кое-как.

На время все действительно успокоилось. И думаю, что в ближайшее время никаких ярких новостей из клуба не будет. Если только Андрей Скабелка не захочет усилить свой успех и не начнет репрессии. А он может, как помним из его новосибирской истории.

УФИМЦАМ НУЖЕН АВТОРИТЕТ.

«Салават Юлаев» умудрился проиграть за минуту в основное время, хотя когда диктор объявил по стадиону о скором завершении матча, вел в счете и мог удержать преимущество. Но старая болезнь помешала. А болезнь эта звездная, но не в том смысле, что люди ходят вокруг стадиона, задрав нос, не видя окружающих. Нет — другая ее форма. Это когда ты на льду считаешь, что тебя все боятся, ты играешь круче всех и можешь многое.

Чем прекрасен хоккей, так это тем, что тут за это могут наказать в любую секунду. Например, сделать больно, врезавшись в человека, который считает, что никогда не потеряет шайбу. Или всегда найдутся пять-семь человек, которым есть что доказывать, и они будут блокировать броски, цепляться и бежать к чужим воротам, даже если есть минимальный шанс на успех.

Подобное высокомерие надо выжигать из игроков «Салавата Юлаева», но это сделать трудно. Им бы в коллектив человека, который бы имел авторитет осаждать зазнаек. Или тренера, которого бы хоккеисты боялись и уважали (именно в такой последовательности) одновременно. Но дефицит влиятельных кадров и приводит к таким неудачам.

«ЮГРА» ОБРЕЧЕНА?

После унизительного поражения в Москве («Югра» нанесла 9 бросков по итогам двух периодов по воротам Ильи Сорокина) главный тренер ханты-мансийского клуба Игорь Захаркин заявил, что клуб расторгнет контракт с Джереми Мореном. В ближайшее время он отправится искать новую команду, а в «Югру» приедет какой-нибудь другой иностранец.

Надо бы спросить с того, кто именно привез этого нападающего, который еще на предсезонных турнирах выглядел слабее Александра Акмальдинова и инертней Андрея Анкудинова. Но по большому счету, никакого кризиса у клуба нет. Три победы, пусть и только одна в основное время — это совсем неплохо. Это клуб прыгнул выше головы, учитывая кадровые проблемы. Но даже в Ханты-Мансийске понимают, что команда обречена.

Сейчас каждый может назвать свою тройку команд, которая покинет лигу, но у каждого «Югра» будет в этом списке. Ни денег, ни зрительского интереса, отвратительный показ, невпечатляющие результаты (бездушный рейтинг не учитывает разные факторы). Игорь Захаркин — молодец, делает многое. Но вряд ли клуб спасется.