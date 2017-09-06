Борис Майоров: «Спартаку» надо ругаться с КХЛ! Лига сама убивает конкуренцию
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров возмущен тем, что КХЛ окончательно лишает небогатые клубы шансов на успех тяжелым календарем.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник «Спартак» в одну калитку уступил СКА в Москве — 0:5. Но как можно упрекать за это поражение
В связи с этим «Советский спорт» решил задать вопрос своему эксперту и легендарному спартаковцу Борису Майорову:
— У вас нет претензий к составителям календаря КХЛ?
— Действительно, у «Спартака» со СКА не матч получился, а
Я одному руководителю
Надо же понимать, что это такое — первые домашние матча сезона. Каждая команда из кожи вон лезет, чтобы себя показать перед зрителями. Особенно, в таких городах, как Новосибирск, Омск, Астана…
А в седьмом матче еще и против отдохнувшего чемпиона ставят. Создается впечатление, что в лиге просто плюют на турнирную судьбу «Спартака». Рассуждают так: «Да на что он там претендует? Вот если СКА или “Магнитке” плохой календарь сделать — могут быть неприятности. А
При этом в лиге забывают, что и у «Спартака», и у других небогатых клубов очень ограниченные кадровые возможности. И когда у игроков наступает усталость им просто нечего противопоставить
Еще раз хочу сказать — ну зачем нам эти четыре лишние игры сверх двух кругов в регулярном чемпионате? Кому они нужны? Особенно в олимпийский сезон, когда времени и так мало. Дайте игрокам лишнюю паузу на отдых! С учетом Зимних Игр можно было и от Матча звезд в этом году отказаться.
Это одно. А второе — вот «Спартак» сыграет эти четыре лишних матча против СКА и московского «Динамо». Ну и как в них брать очки клубу, Ну что это такое?! Это ставит под сомнения сам спортивный принцип КХЛ. Ведь на финише «регулярки» соперников за место в восьмерке разделяет порой
Пусть руководители КХЛ на меня не обижаются. Но надо же подходить к делу с умом! Советоваться, прикидывать, как лучше. А то ведь создается впечатление, что календарь составляют люди, которые в хоккей никогда не играли. И которые вообще не понимают, что это такое — провести семь матчей за пару недель.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter