Борис Майоров: «Спартаку» надо ругаться с КХЛ! Лига сама убивает конкуренцию

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В понедельник «Спартак» в одну калитку уступил СКА в Москве — 0:5. Но как можно упрекать за это поражение красно-белых, когда они проводили уже седьмой матч через день. А пять встреч вообще провели на выезде, проехавшись по России от Новосибирска до Риги? Для сравнения питерские армейцы после четырехматчевой домашней серии получили пять дней передышки…

В связи с этим «Советский спорт» решил задать вопрос своему эксперту и легендарному спартаковцу Борису Майорову:

— У вас нет претензий к составителям календаря КХЛ?

— Действительно, у «Спартака» со СКА не матч получился, а какая-то игра кошки с мышкой, — отвечает Майоров. — И понятно, что «Спартак» очень серьезно уступает СКА в мастерстве. Так что он тогда мог чемпиону противопоставить? Только желание и хорошую физическую подготовку. А о какой свежести можно говорить в седьмой игре через день? Это даже соперники понимали и в интервью после матча жалели «Спартак». Ведь у армейцев время для пятидневной паузы после первой домашней серии в календаре нашлось.

Я одному руководителю красно-белых уже посоветовал в частном разговоре — по поводу такого календаря надо скандалить и ругаться с КХЛ! Ну что это такое?! Мало того, что «Спартак» сыграл на старте больше всех матчей. Так еще пять из них — на выезде.

Надо же понимать, что это такое — первые домашние матча сезона. Каждая команда из кожи вон лезет, чтобы себя показать перед зрителями. Особенно, в таких городах, как Новосибирск, Омск, Астана…

А в седьмом матче еще и против отдохнувшего чемпиона ставят. Создается впечатление, что в лиге просто плюют на турнирную судьбу «Спартака». Рассуждают так: «Да на что он там претендует? Вот если СКА или “Магнитке” плохой календарь сделать — могут быть неприятности. А красно-белые потерпят…».

При этом в лиге забывают, что и у «Спартака», и у других небогатых клубов очень ограниченные кадровые возможности. И когда у игроков наступает усталость им просто нечего противопоставить клубам-олигархам. Мастерства-то им и так не хватает, скамейки короткие… Сразу получаются так называемые проходные матчи! Так надо хотя бы за счет календаря конкуренцию в лиге повышать. А «Спартак», выходит, еще и такими «марафонами» прибивают.

Еще раз хочу сказать — ну зачем нам эти четыре лишние игры сверх двух кругов в регулярном чемпионате? Кому они нужны? Особенно в олимпийский сезон, когда времени и так мало. Дайте игрокам лишнюю паузу на отдых! С учетом Зимних Игр можно было и от Матча звезд в этом году отказаться.

Это одно. А второе — вот «Спартак» сыграет эти четыре лишних матча против СКА и московского «Динамо». Ну и как в них брать очки клубу, Ну что это такое?! Это ставит под сомнения сам спортивный принцип КХЛ. Ведь на финише «регулярки» соперников за место в восьмерке разделяет порой один-два балла. И понятно, что у СКА их отобрать сложнее, чем у любого другого клуба.

Пусть руководители КХЛ на меня не обижаются. Но надо же подходить к делу с умом! Советоваться, прикидывать, как лучше. А то ведь создается впечатление, что календарь составляют люди, которые в хоккей никогда не играли. И которые вообще не понимают, что это такое — провести семь матчей за пару недель.