Меняться, чтобы выжить. Как рейтинг КХЛ пошёл клубам на пользу

Оказывается, чтобы заставить клубы работать, нужно было поставить их на край пропасти. Пресловутый рейтинг, чей первой жертвой стал новокузнецкий «Металлург», подтолкнул другие проблемные клубы к активным действиям. То, как начался десятый сезон КХЛ, больше напоминает выставку достижений народного хозяйства. Чуть ли не каждый клуб пытается чем-то удивить, запасть в душу и проникнуть в умы.

Взять вот тот же «Нефтехимик». Годами вторая команда Татарстана покорно мирилась со своей ролью младшего брата. Казалось, что главный принцип нижнекамцев звучал как «сидеть и не высовываться». Денег в Нижнекамске всегда хватало, но ни по составу команды, ни по её образу сказать этого было нельзя.

С недавних пор всё изменилось. У «Нефтехимика» появился яркий фронтмен — Андрей Назаров, вокруг которого в клубе всё и крутится. Он вообще больше, чем просто тренер. Куда бы ни приходил Назаров, он прорубал окно в мир медиа. Будь то бросанием бутылок, громкими интервью или другими способами, но о его командах начинают говорить.

И ладно бы в Нижнекамске молились на Назарова и больше ничего не делали, сидя сложа руки. Но нет же. Исходя из того, какая команда этим летом подобралась у «Нефтехимика», выстроили новый образ клуба. Молодые, злые, по-спортивному голодные — значит волки. Бинго! Так и появился на форме новый логотип, а что было на старом теперь никто и не вспомнит.

Или Череповец. В хоккейном плане город-побратим Нижнекамска. Команда-середняк с хорошей детской школой и простыми трудягами в виде целевой аудитории. Но главное, что оба клуба последние годы просто плыли по течению. Тёмная ТВ-картина с полупустыми трибунами, которые сопровождают очередное поражение местной команды — вот с чем ассоциировалась «Северсталь» до этого сезона.

Но что мы видим теперь? Лёд на арене в Череповце покрасили (теперь он белый!), свет поменяли, а к следующей домашней серии обещают его настроить так, что смотреть игры «Северстали» можно будет без риска впасть в депрессию. Перед началом сезона клуб провёл такой праздник для своих болельщиков, которому могли бы позавидовать и соседи из прогрессивного Петербурга. Постепенно, шаг за шагом «Северсталь» обретает новый, вполне человечный, образ.

«Амур» и раньше не был аутсайдером по части работы над собственным имиджем. Чего только стоит танцующий охранник или оранжевая форма с тигром, которую примерял даже рэпер L’One. Но в этом сезоне хабаровчане пошли дальше. Дабы сделать домашние матч ещё зрелищнее, руководство «Амура» решилось на установку площадки канадского размера. О том, правильно ли поступили в Хабаровске с точки зрения традиций советского хоккея, пусть спорят ветераны. Мы же убеждены: вместе с размерами площадки на «Платинум Арене» до минимума сократится и число свободных мест на трибунах.

По-своему зашевелились и в Ханты-Мансийске. Сама по себе идея приглашения Игоря Захаркина — беспроигрышная. Можно много спорить о тренерских особенностях Игоря Владимировича, но подать себя он всегда умел. Методы у них с Назаровым кардинально противоположные, но эффект один: команды, с которыми они работают, всегда будут на виду. Это именно то, что и нужно «Югре», которая последние годы находилась на информационной обочине. А уж сумеет ли местная пресс-служба на скелет, созданный Захаркиным, нарастить мясо, другой вопрос.



Если Захаркин был назначен главным тренером «Югры» ещё до выдворения «Кузни» и презентации рейтинга, то легионеры в Ханты-Мансийске появились, кажется, неспроста. Не один год в клубе действовал совершенно нелепый внутренний мораторий на иностранцев. С ним ничего не могли поделать ни тренеры, ни менеджеры. То, что спущено сверху, а точнее — из администрации ХМАО, обжалованию не подлежит. Но как только перед «Югрой» замаячила угроза исключения из КХЛ, в составе вновь появились финны, американцы и прочие варяги.

«Югра» возвращает легионеров и приглашает Захаркина. «Амур» начинает чемпионат сенсационными победами над грандами и устанавливает канадскую коробку. А что же «Лада», спросите вы? Тольяттинцы, как и ханты-мансийцы с хабаровчанами, входили в сезон в статусе аутсайдеров рейтинга. Во многом автозаводцы оказались на дне из-за двух факторов: спортивных результатов и низкой посещаемости. Всего 3 826 зрителей в прошлом сезоне, и это в хоккейном городе! И если с победами у команды Артиса Аболса дела пока обстоят натужно, то посещаемость в Тольятти заметно подтянули. В среднем 5 727 зрителей на арене, которая вмещает 6 000, выглядят для «Лады» как спасительная соломка.

Клубы повернулись лицом не только к болельщикам, но и к журналистам. С этого сезона по регламенту 15 раскаток в сезоне должны быть открытыми для прессы. «Сибирь» не стала заниматься буквоедством и первой открыла все свои тренировки. С новосибирцев взяли пример и другие клубы, понимая, что только будучи максимально открытыми, можно выжить в изменившихся реалиях. Болото, в котором тихо-мирно существовали многие клубы КХЛ, постепенно начинает напоминать если не чистое озеро, то пруд, за который не стыдно.



Жаль лишь, что для того, чтобы разбудить наши клубы, пришлось приставить дуло к виску.

Дмитрий Ерыкалов