Начало встречи получилось неудачным для тольяттинцев: в одной из первых смен в борьбе у борта травму получил Семен Валуйский, а на 5-й минуте Кайл Чипчура добил в ворота хозяев шайбу, отраженную Александром Лазушиным — 0:1.

К середине периода хозяева выровняли игру, а во второй половине стартового игрового отрезка создали несколько неплохих моментов у ворот Магнуса Хеллберга, но швед играл надежно.

Во втором периоде «Лада» больше атаковала, гости отвечали резкими контрвыпадами, но счет так и не изменился.

А в начале третьего периода Войтек Вольски удвоил преимущество гостей, проворнее остальных сыграв на пятачке.

В оставшееся время «Лада» много атаковала, но все ее выпады разбивались о крепкую оборону гостей. В одном из моментов после броска Георгия Белоусова шайба попала в штангу ворот Хеллберга. Не помогла хозяевам и замена голкипера на шестого полевого игрока — 0:2 победа «Куньлуня РС».

«Лада»: Лазушин (55.32 — 56.35); Воробьев — Геноуэй, Филатов — Новотны — Бочаров; Гуркин — Ежов, Белоусов — Зернов — Бабенко; Костромитин — Сотниекс, Валуйский — Мастрюков — Нестеров; Дьяков, Капустин — Ахметов — А. Стрельцов, Рахимуллин (2).

«Куньлунь РС»: Хеллберг; Ярвинен (2) — Кинрейд, Костицын (2) — Кейн — Вольски; Кулда — Блэкер, Дефацио (2) — Лопхарт — Ип; Дялога — Воробей, Поникаровский (2) — Чипчура — Турессон; Ибрагимов, Макаров — Джо — Юйэнь.

Шайбы забросили: 0:1 Чипчура (Воробей, Турессон, 4.21), 0:2 Вольски (43.46).