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6 сентября 2017, 8:50 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Чудо за 46 секунд». СМИ восхитились фантастической победой «Барыса» над «Салаватом Юлаевым»

Астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев» выдали накануне в Уфе невероятный матч с драматической развязкой в концовке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже на девятой минуте встречи гости вели со счетом 2:0, забросив две шайбы меньше, чем за минуту. Хозяева ответили во втором периоде, отыгравшись всего за 40 секунд. В заключительном периоде уфимцы и вовсе повели 3:2, но кульминация наступила на последней минуте игры, когда астанчане забросили за 46 секунд три безответные шайбы и вырвали победу.

Российские СМИ не оставили это событие без внимания. «Как проиграть почти победный матч за 46 секунд», — гласит заголовок на сайте Sports.ru, который посекундно разобрал хронологию тех событий.

«Чемпионат» назвал победу «Барыса» фантастической, а «Спорт-Экспресс» развязку игры — чудом, особо выделив Доуса, который оформил хет-трик.

Добавим, что после этой игры Доус стал рекордсменом КХЛ по хет-трикам. Также форвард «Барыса» возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, оставив позади Сергея Мозякина из «Магнитогорска» и Илью Ковальчука из СКА.

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