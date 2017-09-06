«Чудо за 46 секунд». СМИ восхитились фантастической победой «Барыса» над «Салаватом Юлаевым»

Уже на девятой минуте встречи гости вели со счетом 2:0, забросив две шайбы меньше, чем за минуту. Хозяева ответили во втором периоде, отыгравшись всего за 40 секунд. В заключительном периоде уфимцы и вовсе повели 3:2, но кульминация наступила на последней минуте игры, когда астанчане забросили за 46 секунд три безответные шайбы и вырвали победу.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 3, 5.09.2017, 17:00 3:5 Салават Юлаев Барыс

Российские СМИ не оставили это событие без внимания. «Как проиграть почти победный матч за 46 секунд», — гласит заголовок на сайте Sports.ru, который посекундно разобрал хронологию тех событий.

«Чемпионат» назвал победу «Барыса» фантастической, а «Спорт-Экспресс» развязку игры — чудом, особо выделив Доуса, который оформил хет-трик.