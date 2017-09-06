«Чудо за 46 секунд». СМИ восхитились фантастической победой «Барыса» над «Салаватом Юлаевым»
Астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев» выдали накануне в Уфе невероятный матч с драматической развязкой в концовке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уже на девятой минуте встречи гости вели со счетом 2:0, забросив две шайбы меньше, чем за минуту. Хозяева ответили во втором периоде, отыгравшись всего за 40 секунд. В заключительном периоде уфимцы и вовсе повели 3:2, но кульминация наступила на последней минуте игры, когда астанчане забросили за 46 секунд три безответные шайбы и вырвали победу.
Российские СМИ не оставили это событие без внимания. «Как проиграть почти победный матч за 46 секунд», — гласит заголовок на сайте Sports.ru, который посекундно разобрал хронологию тех событий.
«Чемпионат» назвал победу «Барыса» фантастической, а «Спорт-Экспресс» развязку игры — чудом, особо выделив Доуса, который оформил
Добавим, что после этой игры Доус стал рекордсменом КХЛ по
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