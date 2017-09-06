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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30910364/
6 сентября 2017, 8:48 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Найджел Доус обошел Ковальчука с Мозякиным и возглавил список бомбардиров и снайперов КХЛ

Капитан астанинского «Барыса» Найджел Доус возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, оставив позади Сергея Мозякина из «Магнитогорска» и Илью Ковальчука из СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после гостевого матча с уфимским Салаватом Юлаевым, в котором Доус оформил хет-трик и стал рекордсменом КХЛ по количеству матчей, в которых забросил как минимум три шайбы.

Для форварда «Барыса» этот хет-трик стал уже девятым в КХЛ, что позволило ему обойти все того же Мозякина и Даниса Зарипова, в активе которых по восемь хет-триков в матчах КХЛ.

В шести матчах регулярного чемпионата 32-летний форвард набрал 11 (8+3) очков (у Мозякина — десять). Также на данный момент он является лучшим снайпером с восемью шайбами (у Ковальчука — семь).

Сама встреча в Уфе закончилась волевой победой «Барыса» со счетом 5:3. Причем три шайбы подопечные Евгения Корешкова забросили на последней минуте матча, затратив на это 46 секунд.

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