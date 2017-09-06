Найджел Доус обошел Ковальчука с Мозякиным и возглавил список бомбардиров и снайперов КХЛ

Это произошло после гостевого матча с уфимским Салаватом Юлаевым, в котором Доус оформил хет-трик и стал рекордсменом КХЛ по количеству матчей, в которых забросил как минимум три шайбы.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 3, 5.09.2017, 17:00 3:5 Салават Юлаев Барыс

Для форварда «Барыса» этот хет-трик стал уже девятым в КХЛ, что позволило ему обойти все того же Мозякина и Даниса Зарипова, в активе которых по восемь хет-триков в матчах КХЛ.

В шести матчах регулярного чемпионата 32-летний форвард набрал 11 (8+3) очков (у Мозякина — десять). Также на данный момент он является лучшим снайпером с восемью шайбами (у Ковальчука — семь).

Сама встреча в Уфе закончилась волевой победой «Барыса» со счетом 5:3. Причем три шайбы подопечные Евгения Корешкова забросили на последней минуте матча, затратив на это 46 секунд.