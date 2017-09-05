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5 сентября 2017, 23:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»

Братиславский «Слован» потерпел поражение в домашнем матче с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 1:4.

Братиславский <span class=error>Слован</span> потерпел поражение в домашнем матче с омским Авангардом встреча завершилась со счётом 1:4. Увеличить
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К 13-й минуте первого периода гости вели со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились Илья Михеев и Кирилл Семёнов. «Слован» сумел быстро отыграть один гол усилиями Марека Вьеденски, но восстановить равновесие не удалось. В третьей 20-минутке голы Анселя Галимова и Дмитрия Жукенова установили окончательный счёт во встрече.

5.09.2017 20:30 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 1:4 Авангард
(1:2, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Милош Ржига Андрей Скабелка
Вратари
Марек Мазанец 50:35 (Я. Штепанек 50:35-50:54, М. Мазанец 50:54) Доминик Фурх
1-й период
Максим Березин 00:36
Илья Михеев (С. Кошелев, В. Меньшиков) 04:54
06:02
Кирилл Семенов 09:51
Кирилл Семенов (А. Петерссон) 12:14
15:10 Марек Вьеденски (Ян Бухтеле, Н. Эберт)
3-й период
Ансель Галимов (Д. Файзуллин) 45:31
Дмитрий Жукенов (Е. Мартынов, М. Минеев) 50:35
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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