«Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

К 13-й минуте первого периода гости вели со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились Илья Михеев и Кирилл Семёнов. «Слован» сумел быстро отыграть один гол усилиями Марека Вьеденски, но восстановить равновесие не удалось. В третьей 20-минутке голы Анселя Галимова и Дмитрия Жукенова установили окончательный счёт во встрече.



