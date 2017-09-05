«Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»
Братиславский «Слован» потерпел поражение в домашнем матче с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 1:4.
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К 13-й минуте первого периода гости вели со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились Илья Михеев и Кирилл Семёнов. «Слован» сумел быстро отыграть один гол усилиями Марека Вьеденски, но восстановить равновесие не удалось. В третьей 20-минутке голы Анселя Галимова и Дмитрия Жукенова установили окончательный счёт во встрече.
|5.09.2017 20:30
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Андрей Скабелка
Вратари
|Марек Мазанец 50:35 (Я. Штепанек 50:35-50:54, М. Мазанец 50:54)
|Доминик Фурх
|1-й период
|Максим Березин
|00:36
|Илья Михеев (С. Кошелев, В. Меньшиков)
|04:54
|06:02
|Кирилл Семенов
|09:51
|Кирилл Семенов (А. Петерссон)
|12:14
|15:10
|Марек Вьеденски (Ян Бухтеле, Н. Эберт)
|3-й период
|Ансель Галимов (Д. Файзуллин)
|45:31
|Дмитрий Жукенов (Е. Мартынов, М. Минеев)
|50:35
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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