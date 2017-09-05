ХК «Югра» расторгнет контракт с американским форвардом Морином

Хоккеисты «Югры» проиграли ЦСКА в гостях в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:5. Морин в межсезонье подписал с ханты-мансийцами годичное соглашение и провел за «Югру» три матча, не отметившись в них результативностью.

«Американец не оправдал возложенных на него надежд. Его показатели на бумаге смотрятся лучше, чем он выглядит на площадке, — сказал Захаркин. — Думаю, разорвем с ним отношения. В ближайшее время сделаем какие-то перестановки: по игрокам у нас большой лист ожидания, работа в этом направлении ведется».

По словам специалиста, игра у «Югры» в матче с ЦСКА совсем не получилась, особенно в обороне. «Видимо, та усталость, которая накопилась в выездной сессии, дала о себе знать и сыграла решающую роль. При этом не могу упрекнуть ребят в отсутствии храбрости — многие ложились под шайбу даже в проигранных ситуациях», — отметил он.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил игру своих подопечных в атаке. «Забили те, кто долго не мог забить, поэтому такой результат. При полных трибунах (ЛДС ЦСКА посетило на матче 2350 зрителей при вместимости 5,6 тысяч человек, — прим. ТАСС) играть намного приятнее. Думаю, ребята этого заслуживают».

В следующей игре 8 сентября армейцы примут московское «Динамо». «Югра» в этот же день дома сыграет с «Ак Барсом».