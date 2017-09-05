«Сибирь» обыграла «Витязь», прервав череду поражений
Подмосковный «Витязь» дома уступил новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 1:2.
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Команда Павла Зубова прервала серию поражений, одержав первую победу в сезоне за пределами Новосибирска.
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода — отличился Александер Бергстрём. «Витязь» сумел сравнять счёт усилиями Никиты Выглазова, но забитый гол Патрика Закриссона принёс гостям победу в матче.
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