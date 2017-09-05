ЦСКА разгромил «Югру», одержав шестую победу кряду
Московский ЦСКА на домашней площадке одержал Уверенную победу над
ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 5:0.
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Команда Игоря Никитина одержала шестую победу подряд.
Заброшенные шайбы на свой счёт записали Константин Окулов, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Александр Попов и Кирилл Петров. Сухой матч оформил голкипер «армейского» клуба Илья Сорокин.
Главные тренеры
|Игорь Никитин
|Игорь Захаркин
Вратари
|Илья Сорокин
|Илья Проскуряков 24:23 (В. Фокин 24:23)
|1-й период
|06:08
|Константин Окулов (А. Светлаков, А. Кузьменко)
|Иван Лекомцев
|09:55
|11:29
|Антон Бурдасов (Р. Любимов, М. Григоренко)
|Иван Лекомцев
|12:09
|14:13
|Михаил Григоренко (М. Робинсон, А. Бурдасов)
|Евгений Скачков
|19:52
|2-й период
|Антон Королев
|22:17
|24:23
|Александр Попов (К. Петров, И. Ожиганов)
|28:50
|Артем Сергеев
|35:21
|Кирилл Петров (А. Светлаков)
|Антон Королев
|35:55
|Антон Курьянов
|38:16
|3-й период
|44:11
|Роман Любимов
|Дмитрий I Макаров
|47:56
Статистика
|4
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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