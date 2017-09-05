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5 сентября 2017, 22:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА разгромил «Югру», одержав шестую победу кряду

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал Уверенную победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 5:0.

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал Уверенную победу над <nobr>ханты-мансийской</nobr> <span class=error>Югрой</span> встреча завершилась со счётом 5:0. Увеличить
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Команда Игоря Никитина одержала шестую победу подряд.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Константин Окулов, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Александр Попов и Кирилл Петров. Сухой матч оформил голкипер «армейского» клуба Илья Сорокин.

5.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 5:0 Югра
(3:0, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
Игорь Никитин Игорь Захаркин
Вратари
Илья Сорокин Илья Проскуряков 24:23 (В. Фокин 24:23)
1-й период
06:08 Константин Окулов (А. Светлаков, А. Кузьменко)
Иван Лекомцев 09:55
11:29 Антон Бурдасов (Р. Любимов, М. Григоренко)
Иван Лекомцев 12:09
14:13 Михаил Григоренко (М. Робинсон, А. Бурдасов)
Евгений Скачков 19:52
2-й период
Антон Королев 22:17
24:23 Александр Попов (К. Петров, И. Ожиганов)
28:50 Артем Сергеев
35:21 Кирилл Петров (А. Светлаков)
Антон Королев 35:55
Антон Курьянов 38:16
3-й период
44:11 Роман Любимов
Дмитрий I Макаров 47:56
Статистика
4 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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