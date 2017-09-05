3 шайбы за 54 секунды — и матч в кармане. Канадцы из «Барыса» вырвали победу на флажке
Алексей Шевченко — о самой зрелищной игре КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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ДОУС — ЛУЧШИЙ КРАЙНИЙ ВСЕЙ КХЛ
«Барыс» я видел на турнире в Омске и
Что происходит с клубом? А ничего. Да, распалась тройка Найджел Доус — Дастин Бойд — Брэндон Боченски, но главный человек этого звена остался. Им был Доус и сейчас он просто лучший крайний нападающий всей КХЛ. Даже не спорьте, что это не так. Плюс неожиданно «Барыс» нашел защитника Даррена Дица, а он играет лучше, чем Кевин Даллмэн в лучшие годы. Чем? Даллмэн довольно снисходительно относился к своим оборонительным функциям, а вот Даррен и в защите отрабатывает нормально.
И не забывайте, что главный тренер астанчан Евгений Корешков — это человек, который долгое время работал с Валерием Брагиным в молодёжной сборной России. То есть все эти яркие, нервные победы, которые были у нашей молодежки в новогодний период — и его заслуга.
Но тут и Евгений Корешков, а также весь «Барыс» превзошли себя. За минуту до конца основного времени гости проигрывали 2:3. Понятно, что они сняли бы вратаря, но все скорее ждали четвертую шайбу в их ворота. Но произошло чудо, которое уже частенько случалось в этом сезоне с различными клубами. Сначала команда забила вшестером, затем грубейшую ошибку допустил Денис Куляш, а на последних секундах не выдержали нервы у Филипа Ларсена. 5:3 в пользу команды из Астаны — и они лидеры Востока.
Шедевр, который лишний раз подтверждает простую мысль: сюрпризы могут случаться в каждой игре турнира, если, конечно, там не участвуют СКА и ЦСКА. А представляете, если и этих команд была возможность иметь по полтора сильных звена и по три сильных защитника!
УФИМСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ПОРА ВСПОМНИТЬ О ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ
Но что же «Салават Юлаев»? Я с нетерпением ждал
— У нас есть
Но это и так понятно. Все в команде такие творцы, что не знаешь, куда деваться. Нет, иногда это приносит результат, как во встрече против «Сочи» и «Нефтехимика». Но уже в двух играх подобное «творчество» приносило поражения.
И ладно бы творческие работники сосредоточились в линии атаки. Но нет же. Каждый защитник считает своим долгом помочь форвардам, улучшить свою статистику, совсем забывая, чем именно они занимаются. Денису Куляшу, а в особенности Филипу Ларсену
Впрочем, конечно, все эти претензии хорошо известны и менеджерам, и тренеру.
— Мы должны пропускать не более двух шайб, и это позволит нам победить, ведь три мы забьем, — грустно сказал Вестерлунд после матча. Он бы, наверное, предпочел, чтобы голов в ворота его команды не было вообще, но сейчас потребуется менять ментальность хоккеистов.
Но все это мелочи. Я очень рад, что у нас в турнире есть «Салават Юлаеав», который способен держать в напряжении и зрителей, и болельщиков. Жалко только, что при счете 3:4 с трибун стали уходить зрители. Эй, Кемппайнен — 2 (бол., Это же не хоккей, а праздник. Вы заплатили за него и вот он — хоккей в том виде, когда его еще не испортили деньги. Как можно уходить с такого матча?
Давайте и вспомним, что «Салават Юлаев» завершает свою домашнюю серию, которую подарил им наш хромой календарь. Правда, будет всего один выезд, а затем снова четыре домашних игры. Но сейчас никакой результат уифмцев нельзя предсказать аргументировано. Уверен, что это даже будет веселей, так как Вестерлунд постарается
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