ДОУС — ЛУЧШИЙ КРАЙНИЙ ВСЕЙ КХЛ

«Барыс» я видел на турнире в Омске и как-то сильно заскучал от их хоккея. Нет-нет, было видно, что Евгений Корешков заставляет играть аккуратно, каждый знает свое место и выполняет свою задачу. Но это было слишком скучно. Как же все быстро перевернулось в регулярном чемпионате! Победа над «Спартаком», веселье во встрече с Ригой, которое завершилось поражением — 3:4, но после этого были три шедевра. И четвертый прямо сейчас.

Что происходит с клубом? А ничего. Да, распалась тройка Найджел Доус — Дастин Бойд — Брэндон Боченски, но главный человек этого звена остался. Им был Доус и сейчас он просто лучший крайний нападающий всей КХЛ. Даже не спорьте, что это не так. Плюс неожиданно «Барыс» нашел защитника Даррена Дица, а он играет лучше, чем Кевин Даллмэн в лучшие годы. Чем? Даллмэн довольно снисходительно относился к своим оборонительным функциям, а вот Даррен и в защите отрабатывает нормально.

И не забывайте, что главный тренер астанчан Евгений Корешков — это человек, который долгое время работал с Валерием Брагиным в молодёжной сборной России. То есть все эти яркие, нервные победы, которые были у нашей молодежки в новогодний период — и его заслуга.

Но тут и Евгений Корешков, а также весь «Барыс» превзошли себя. За минуту до конца основного времени гости проигрывали 2:3. Понятно, что они сняли бы вратаря, но все скорее ждали четвертую шайбу в их ворота. Но произошло чудо, которое уже частенько случалось в этом сезоне с различными клубами. Сначала команда забила вшестером, затем грубейшую ошибку допустил Денис Куляш, а на последних секундах не выдержали нервы у Филипа Ларсена. 5:3 в пользу команды из Астаны — и они лидеры Востока.

Шедевр, который лишний раз подтверждает простую мысль: сюрпризы могут случаться в каждой игре турнира, если, конечно, там не участвуют СКА и ЦСКА. А представляете, если и этих команд была возможность иметь по полтора сильных звена и по три сильных защитника!

УФИМСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ПОРА ВСПОМНИТЬ О ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ

Но что же «Салават Юлаев»? Я с нетерпением ждал пресс-конференцию Эркки Вестерлунда, чтобы понять, в чем он видит проблему. Ведь это же не первый раз (вспомните матч с «Куньлунем»).

— У нас есть кое-какие привычки, от которых надо избавляться, — сказал тренер, но не расшифровал, что имеет в виду.

Но это и так понятно. Все в команде такие творцы, что не знаешь, куда деваться. Нет, иногда это приносит результат, как во встрече против «Сочи» и «Нефтехимика». Но уже в двух играх подобное «творчество» приносило поражения.

И ладно бы творческие работники сосредоточились в линии атаки. Но нет же. Каждый защитник считает своим долгом помочь форвардам, улучшить свою статистику, совсем забывая, чем именно они занимаются. Денису Куляшу, а в особенности Филипу Ларсену все-таки иногда неплохо бы было вспомнить, на какой должности они трудятся в клубе. Но и на оборону я не собираюсь все сваливать. Сейчас уже прошли времена, когда какие-то нападающие были бесполезны в обороне. В «Чикаго» могут говорить все, что угодно по поводу будущей зарплаты Артемия Панарина, но обменяли его, прежде всего, потому, что он мало помогал обороне. Так и в Уфе. Отлично, когда хоккеисты забивают 20 шайб за три матча. Но и пропущено — 8! Это много для клуба, который хочет выиграть Кубок Гагарина. И непросто мечтает, а способен это сделать.

Впрочем, конечно, все эти претензии хорошо известны и менеджерам, и тренеру.

— Мы должны пропускать не более двух шайб, и это позволит нам победить, ведь три мы забьем, — грустно сказал Вестерлунд после матча. Он бы, наверное, предпочел, чтобы голов в ворота его команды не было вообще, но сейчас потребуется менять ментальность хоккеистов.

Но все это мелочи. Я очень рад, что у нас в турнире есть «Салават Юлаеав», который способен держать в напряжении и зрителей, и болельщиков. Жалко только, что при счете 3:4 с трибун стали уходить зрители. Эй, Кемппайнен — 2 (бол., Это же не хоккей, а праздник. Вы заплатили за него и вот он — хоккей в том виде, когда его еще не испортили деньги. Как можно уходить с такого матча?