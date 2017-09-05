Защитник «Салавата Юлаева» отметил вратаря «Барыса»

— Вы сами всё видели. Первый период мы проспали, потом вроде вернулись в игру, повели в счёте, но удалились и не смогли выстоять, плюс пропустили глупый серийный гол. Тяжело поверить в такой результат, сказать тут особо нечего..



— Почему проспали первый период?

— Тяжело сказать, объяснить. Все готовятся к любой игре, у каждого своя подготовка. Все ребята профессионалы и должны выходить на игру готовыми, но так получается. Будем делать выводы после таких матчей..



— После третьей пропущенной шайбы руки опустились?

— Нет, почему… Счёт же стал 3:3. Просто нелепо там получилось — обрезались на синей линии и… Всё получилось против нас. Такое у нас частенько бывает. Просто надо от этого избавляться и играть поумнее в концовках. Тогда всё будет хорошо.



— В воротах «Барыса» сегодня играл дебютант. Вы между собой обсуждали, что ему нужно бросать больше?

— Да, нам тренер сказал и Бен Скривенс отметил, что это молодой вратарь и нам нужно побольше бросать. В принципе, мы бросали, старались и забили три гола, а сами пропустили четыре. Что тут говорить? Значит, их вратарь хорошо сыграл..



— Позади шесть домашних матчей. Довольны этой серией игр?

— Не знаю. В принципе, взяли половину очков, но могли взять и больше. Мы проиграли в концовках два матча. На этом надо учиться, делать из этого выводы. На ошибках учатся, мы будем учиться на своих.



— Сейчас «юлаевцы» отправляются на выезд, где сыграют с «Витязем», после чего снова возвращаются в Уфу. Сложно будет перестраиваться?

— Нет, все уже не первый год в хоккее, привыкли. Возможно, Владивостоку сложно перестраиваться, а нам то что, час-два лететь, ничего страшного.