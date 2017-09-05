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5 сентября 2017, 21:30 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Защитник «Салавата Юлаева» отметил вратаря «Барыса»

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал матч КХЛ против астанинского «Барыса» — 3:5.

— Вы сами всё видели. Первый период мы проспали, потом вроде вернулись в игру, повели в счёте, но удалились и не смогли выстоять, плюс пропустили глупый серийный гол. Тяжело поверить в такой результат, сказать тут особо нечего..

— Почему проспали первый период?
— Тяжело сказать, объяснить. Все готовятся к любой игре, у каждого своя подготовка. Все ребята профессионалы и должны выходить на игру готовыми, но так получается. Будем делать выводы после таких матчей..

— После третьей пропущенной шайбы руки опустились?
— Нет, почему… Счёт же стал 3:3. Просто нелепо там получилось — обрезались на синей линии и… Всё получилось против нас. Такое у нас частенько бывает. Просто надо от этого избавляться и играть поумнее в концовках. Тогда всё будет хорошо.

— В воротах «Барыса» сегодня играл дебютант. Вы между собой обсуждали, что ему нужно бросать больше?
— Да, нам тренер сказал и Бен Скривенс отметил, что это молодой вратарь и нам нужно побольше бросать. В принципе, мы бросали, старались и забили три гола, а сами пропустили четыре. Что тут говорить? Значит, их вратарь хорошо сыграл..

 — Позади шесть домашних матчей. Довольны этой серией игр?
— Не знаю. В принципе, взяли половину очков, но могли взять и больше. Мы проиграли в концовках два матча. На этом надо учиться, делать из этого выводы. На ошибках учатся, мы будем учиться на своих.

— Сейчас «юлаевцы» отправляются на выезд, где сыграют с «Витязем», после чего снова возвращаются в Уфу. Сложно будет перестраиваться?
— Нет, все уже не первый год в хоккее, привыкли. Возможно, Владивостоку сложно перестраиваться, а нам то что, час-два лететь, ничего страшного.

5.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 3:5 Барыс
(0:2, 2:0, 1:3)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Евгений Корешков
Вратари
Андрей Кареев Сергей Кудрявцев 58:41 (С. Кудрявцев 59:06-59:43)
1-й период
Найджел Доус (Л. Вей) 08:17
Владимир Маркелов (М. Семенов) 09:01
2-й период
Роман Савченко 25:39
26:22 Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
27:02 Артем Федоров (Ил. Зубов, Д. Кокарев)
Роман Савченко 30:54
Владимир Маркелов 32:47
3-й период
44:13 Евгений Бодров
50:25 Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
Мэтт Фраттин 51:23
57:10 Евгений Коротков
Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц) 59:06
Мартен Сан-Пьер (9841) 59:37
Найджел Доус (Л. Вей) 59:52
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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