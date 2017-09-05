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5 сентября 2017, 21:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Лада» уступила «Куньлуню», потерпев третье поражение подряд

Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 0:2.

Тольяттинская Лада на домашней арене потерпела поражение от китайского Куньлунь Ред Стар встреча завершилась со счётом 0:2. Увеличить
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Команда Артиса Аболса проиграла уже третий матч подряд, забив в этих играх только три шайбы. «Куньлунь» выиграл четвёртый матч кряду, не сыграв ещё ни одной игры дома.

Заброшенными шайбами в составе китайской команды сумели отметиться Кайл Чипчура и Войтек Вольски. Сухой матч записал на свой счёт голкипер Магнус Хелльберг.

5.09.2017 18:00 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 0:2 Куньлунь
(0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Артис Аболс Майк Кинэн
Вратари
Александр Лазушин 55:32 (А. Лазушин 56:50) Магнус Хелльберг
1-й период
Кайл Чипчура (П. Воробей, А. Турессон) 04:21
Йоонас Ярвинен 15:43
Андрей Костицын 18:58
2-й период
22:03 Дамир Рахимуллин
3-й период
Брэндон Дефацио 41:05
Войтек Вольски 43:46
Алексей Поникаровский 54:32
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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