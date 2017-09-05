«Лада» уступила «Куньлуню», потерпев третье поражение подряд
Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 0:2.
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Команда Артиса Аболса проиграла уже третий матч подряд, забив в этих играх только три шайбы. «Куньлунь» выиграл четвёртый матч кряду, не сыграв ещё ни одной игры дома.
Заброшенными шайбами в составе китайской команды сумели отметиться Кайл Чипчура и Войтек Вольски. Сухой матч записал на свой счёт голкипер Магнус Хелльберг.
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Майк Кинэн
Вратари
|Александр Лазушин 55:32 (А. Лазушин 56:50)
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|Кайл Чипчура (П. Воробей, А. Турессон)
|04:21
|Йоонас Ярвинен
|15:43
|Андрей Костицын
|18:58
|2-й период
|22:03
|Дамир Рахимуллин
|3-й период
|Брэндон Дефацио
|41:05
|Войтек Вольски
|43:46
|Алексей Поникаровский
|54:32
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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