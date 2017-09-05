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5 сентября 2017, 21:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» дома одолел «Амур» в серии буллитов

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу в серии буллитов над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 5:4.

Челябинский Трактор на домашней арене одержал победу в серии <span class=error>буллитов</span> над хабаровским Амуром встреча завершилась со счётом 5:4. Увеличить
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В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Игорь Полыгалов, Александр Рыбаков и Пол Щехура, оформивший дубль. В команде Андрея Мартемьянова голами отметились Олег Ли, Богдан Потехин и Вячеслав Литовченко, сделавший дубль. В серии буллитов победный бросок реализовал Ник Бэйлен.

5.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 5:4 Б Амур
(1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Андрей Мартемьянов
Вратари
Василий Демченко 22:28 (П. Францоуз 22:28) Юха Метсола 31:03 (Е. Киселев 31:03)
1-й период
13:57 Пол Щехура (Л. Виделль, Н. Бэйлен)
16:38 Игорь Полыгалов
Вячеслав Литовченко (О. Ли, А. Бывальцев) 18:34
2-й период
Богдан Потехин (Т. Зогорна) 20:47
22:16 Александр Тридчиков
Олег Ли (А. Бывальцев) 22:28
28:27 Игорь Полыгалов (Ал. Кручинин)
30:03 Пол Щехура (Л. Виделль)
31:03 Александр Рыбаков (А. Бородкин)
3-й период
Вячеслав Литовченко (А. Бывальцев) 47:08
56:36 Алексей Кручинин
Овертайм
Богдан Потехин 64:03
Серия буллитов - победный бросок
Н. Бэйлен
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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Амур
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