«Трактор» дома одолел «Амур» в серии буллитов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал» обязательно должны остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Такое мнение журналистам высказал первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).