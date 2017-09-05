«Трактор» дома одолел «Амур» в серии буллитов
Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу в серии буллитов над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 5:4.
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В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Игорь Полыгалов, Александр Рыбаков и Пол Щехура, оформивший дубль. В команде Андрея Мартемьянова голами отметились Олег Ли, Богдан Потехин и Вячеслав Литовченко, сделавший дубль. В серии буллитов победный бросок реализовал Ник Бэйлен.
|5.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Василий Демченко 22:28 (П. Францоуз 22:28)
|Юха Метсола 31:03 (Е. Киселев 31:03)
|1-й период
|13:57
|Пол Щехура (Л. Виделль, Н. Бэйлен)
|16:38
|Игорь Полыгалов
|Вячеслав Литовченко (О. Ли, А. Бывальцев)
|18:34
|2-й период
|Богдан Потехин (Т. Зогорна)
|20:47
|22:16
|Александр Тридчиков
|Олег Ли (А. Бывальцев)
|22:28
|28:27
|Игорь Полыгалов (Ал. Кручинин)
|30:03
|Пол Щехура (Л. Виделль)
|31:03
|Александр Рыбаков (А. Бородкин)
|3-й период
|Вячеслав Литовченко (А. Бывальцев)
|47:08
|56:36
|Алексей Кручинин
|Овертайм
|Богдан Потехин
|64:03
Серия буллитов - победный бросок
|Н. Бэйлен
Статистика
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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