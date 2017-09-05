Доус вышел на первое место в истории КХЛ по количеству хет-триков

«Барыс» во вторник со счетом 5:3 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Доус отметился хет-триком.



Для Доуса хет-трик стал уже девятым в КХЛ, что позволило хоккеисту обойти Сергея Мозякина и Даниса Зарипова, в активе которых по восемь хет-триков в матчах лиги.