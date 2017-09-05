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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30908109/
5 сентября 2017, 21:14 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус вышел на первое место в истории КХЛ по количеству хет-триков

Форвард «Барыса» (Астана) Найджел Доус обошел хоккеистов Сергея Мозякина и Даниса Зарипова и вышел на первое место в истории Континентальной хоккейной лиги по количеству матчей с как минимум тремя заброшенными шайбами.

«Барыс» во вторник со счетом 5:3 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Доус отметился хет-триком.

Для Доуса хет-трик стал уже девятым в КХЛ, что позволило хоккеисту обойти Сергея Мозякина и Даниса Зарипова, в активе которых по восемь хет-триков в матчах лиги.

5.09.2017 17:00 Зрители 6119 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 3:5 Барыс
(0:2, 2:0, 1:3)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Евгений Корешков
Вратари
Андрей Кареев Сергей Кудрявцев 58:41 (С. Кудрявцев 59:06-59:43, С. Кудрявцев 59:52)
1-й период
Найджел Доус (Л. Вей) 08:17
Владимир Маркелов (М. Семенов) 09:01
2-й период
Роман Савченко 25:39
26:22 Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
27:02 Артем Федоров (Ил. Зубов, Д. Кокарев)
Роман Савченко 30:54
Владимир Маркелов 32:47
3-й период
44:13 Евгений Бодров
50:25 Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
Мэтт Фраттин 51:23
57:10 Евгений Коротков
Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц) 59:06
Мартен Сан-Пьер (9841) 59:37
Найджел Доус (Л. Вей) п.в. 59:52
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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