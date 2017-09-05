Доус вышел на первое место в истории КХЛ по количеству хет-триков
Форвард «Барыса» (Астана) Найджел Доус обошел хоккеистов Сергея Мозякина и Даниса Зарипова и вышел на первое место в истории Континентальной хоккейной лиги по количеству матчей с как минимум тремя заброшенными шайбами.
«Барыс» во вторник со счетом 5:3 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Доус отметился
Для Доуса
|5.09.2017 17:00
|Зрители 6119
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|3:5
|Барыс
|(0:2, 2:0, 1:3)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Евгений Корешков
Вратари
|Андрей Кареев
|Сергей Кудрявцев 58:41 (С. Кудрявцев 59:06-59:43, С. Кудрявцев 59:52)
|1-й период
|Найджел Доус (Л. Вей)
|08:17
|Владимир Маркелов (М. Семенов)
|09:01
|2-й период
|Роман Савченко
|25:39
|26:22
|Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|27:02
|Артем Федоров (Ил. Зубов, Д. Кокарев)
|Роман Савченко
|30:54
|Владимир Маркелов
|32:47
|3-й период
|44:13
|Евгений Бодров
|50:25
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
|Мэтт Фраттин
|51:23
|57:10
|Евгений Коротков
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц)
|59:06
|Мартен Сан-Пьер (9841)
|59:37
|Найджел Доус (Л. Вей)
|п.в.
|59:52
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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