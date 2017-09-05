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5 сентября 2017, 21:06 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 5 сентября. Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В другом матче <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> дома уступил <span class=error>Барысу</span> пропустив три шайбы на последней минуте. Увеличить
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В составе «Металлурга» шайбы забросили Сергей Мозякни (19-я и 20-я минуты), Ян Коварж (27), Оскар Осала (40). За «Адмирал» шайбы забросили Виктор Александров (22), Павел Махановский (32).

«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции с 11 очками, «Адмирал» — 14-е с тремя очками.

В следующем матче «Металлург» сыграет 8 сентября в гостях с тольяттинской «Ладой», «Адмирал» 11 сентября примет братиславский «Слован».

В другом матче уфимский «Салават Юлаев» дома уступил астанинскому «Барысу» (3:5), пропустив три шайбы на последней минуте.

5.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 4:2 Адмирал
(1:0, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Александр Андриевский
Вратари
Илья Самсонов Иван Налимов 59:13 (И. Налимов 59:26)
1-й период
10:00 Евгений Бирюков
10:00
16:54 Ян Коварж
Вадим Краснослободцев 18:20
Шейон Моррисонн 18:43
19:09 Сергей Мозякин (М. Эллисон, Я. Косов)
Владимир Бутузов 19:41
2-й период
20:42 Сергей Мозякин (М. Эллисон, Я. Косов)
Виктор Александров (В. Бутузов) 21:52
26:31 Ян Коварж (С. Мозякин)
28:21 Евгений Бирюков
Максим Казаков 28:21
30:51 Ярослав Хабаров
Павел Махановский (В. Александров, Дж. Блум) 31:53
33:32
33:48 Мэтт Эллисон
Евгений Григоренко 37:45
39:37 Оскар Осала (Т. Филиппи, М. Эллисон)
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Александр Медведев: «Амур» и «Адмирал» обязательно должны остаться в КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал» обязательно должны остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Такое мнение журналистам высказал первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).
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