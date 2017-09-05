Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 5 сентября. Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Металлурга» шайбы забросили Сергей Мозякни (19-я и 20-я минуты), Ян Коварж (27), Оскар Осала (40). За «Адмирал» шайбы забросили Виктор Александров (22), Павел Махановский (32).
«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции с 11 очками, «Адмирал» — 14-е с тремя очками.
В следующем матче «Металлург» сыграет 8 сентября в гостях с тольяттинской «Ладой», «Адмирал» 11 сентября примет братиславский «Слован».
В другом матче уфимский «Салават Юлаев» дома уступил астанинскому «Барысу» (3:5), пропустив три шайбы на последней минуте.
|5.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|4:2
|Адмирал
|(1:0, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Александр Андриевский
Вратари
|Илья Самсонов
|Иван Налимов 59:13 (И. Налимов 59:26)
|1-й период
|10:00
|Евгений Бирюков
|10:00
|16:54
|Ян Коварж
|Вадим Краснослободцев
|18:20
|Шейон Моррисонн
|18:43
|19:09
|Сергей Мозякин (М. Эллисон, Я. Косов)
|Владимир Бутузов
|19:41
|2-й период
|20:42
|Сергей Мозякин (М. Эллисон, Я. Косов)
|Виктор Александров (В. Бутузов)
|21:52
|26:31
|Ян Коварж (С. Мозякин)
|28:21
|Евгений Бирюков
|Максим Казаков
|28:21
|30:51
|Ярослав Хабаров
|Павел Махановский (В. Александров, Дж. Блум)
|31:53
|33:32
|33:48
|Мэтт Эллисон
|Евгений Григоренко
|37:45
|39:37
|Оскар Осала (Т. Филиппи, М. Эллисон)
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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