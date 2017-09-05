Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ

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В составе «Металлурга» шайбы забросили Сергей Мозякни (19-я и 20-я минуты), Ян Коварж (27), Оскар Осала (40). За «Адмирал» шайбы забросили Виктор Александров (22), Павел Махановский (32).

«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции с 11 очками, «Адмирал» — 14-е с тремя очками.

В следующем матче «Металлург» сыграет 8 сентября в гостях с тольяттинской «Ладой», «Адмирал» 11 сентября примет братиславский «Слован».

В другом матче уфимский «Салават Юлаев» дома уступил астанинскому «Барысу» (3:5), пропустив три шайбы на последней минуте.