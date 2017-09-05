«Барыс» вырвал победу над «Салаватом Юлаевым» за несколько секунд до конца матча

Матч прошел в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 5:3. При этом после первого периода «Барыс» вел со счетом 2:0 — на девятой минуте с передачи Линдена Вея отличился Найджел Доус, на десятой закрепил успех Владимир Маркелов, котором ассистировал Максим Семенов. Хорошая заявка на победу. Но хозяева сравняли счет до 2:2 уже к середине второго периода, дважды поразив ворота Сергея Кудрявцева за 40 секунд — отличились Йоонас Кемппайнен и Артем Федеров. В середине третьей 20-минутки Тему Хартикайнен вывел хозяев вперед. Но хоккеистам «Барыса» удалось невероятное — всего за 30 секунд на последней минуте они забросили сопернику три шайбы.

Следующий матч «Барыс» проведет 8 сентября в Риге против местного «Динамо».