«Барыс» вырвал победу над «Салаватом Юлаевым» за несколько секунд до конца матча
Астанинский «Барыс» одержал гостевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Салавата Юлаева», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 5:3. При этом после первого периода «Барыс» вел со счетом 2:0 — на девятой минуте с передачи Линдена Вея отличился Найджел Доус, на десятой закрепил успех Владимир Маркелов, котором ассистировал Максим Семенов. Хорошая заявка на победу. Но хозяева сравняли счет до 2:2 уже к середине второго периода, дважды поразив ворота Сергея Кудрявцева за 40 секунд — отличились Йоонас Кемппайнен и Артем Федеров. В середине третьей 20-минутки Тему Хартикайнен вывел хозяев вперед. Но хоккеистам «Барыса» удалось невероятное — всего за 30 секунд на последней минуте они забросили сопернику три шайбы.
Следующий матч «Барыс» проведет 8 сентября в Риге против местного «Динамо».
|5.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|3:5
|Барыс
|(0:2, 2:0, 1:3)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Евгений Корешков
Вратари
|Андрей Кареев
|Сергей Кудрявцев 58:41 (С. Кудрявцев 59:06-59:43)
|1-й период
|Найджел Доус (Л. Вей)
|08:17
|Владимир Маркелов (М. Семенов)
|09:01
|2-й период
|Роман Савченко
|25:39
|26:22
|Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|27:02
|Артем Федоров (Ил. Зубов, Д. Кокарев)
|Роман Савченко
|30:54
|Владимир Маркелов
|32:47
|3-й период
|44:13
|Евгений Бодров
|50:25
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
|Мэтт Фраттин
|51:23
|57:10
|Евгений Коротков
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц)
|59:06
|Мартен Сан-Пьер (9841)
|59:37
|Найджел Доус (Л. Вей)
|59:52
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter